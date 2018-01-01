Крамниця в Луцьку «погоріла» на нічній торгівлі алкоголем
Сьогодні, 02:39
Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради виявили факт підпільної торгівлі спиртним у магазині «Продукти» на вулиці Захарова.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
Магазин «Продукти», що на вулиці Захарова, 9в, потрапив до списку тих, які торгують алкогольними та слабоалкогольними виробами в нічний час, що заборонено рішенням Луцької міської ради. Упіймати продавця, яка відпускала заборонену продукцію, вдалося інспекторам відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаментумуніципальної варти мерії.
Муніципали здійснювали нічне відпрацювання та «вполювали» порушницю, яка продавала пиво. На продавця магазину вони склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
Магазин «Продукти», що на вулиці Захарова, 9в, потрапив до списку тих, які торгують алкогольними та слабоалкогольними виробами в нічний час, що заборонено рішенням Луцької міської ради. Упіймати продавця, яка відпускала заборонену продукцію, вдалося інспекторам відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаментумуніципальної варти мерії.
Муніципали здійснювали нічне відпрацювання та «вполювали» порушницю, яка продавала пиво. На продавця магазину вони склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
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