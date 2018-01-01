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Лучанку, яку розшукували тиждень, знайшли

Лучанку, яку розшукували тиждень, знайшли
Поліцейські розшукали волинянку, яка пішла з дому і не повернулася.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, дівчина зникла ще 3 липня.

Родич зниклої звернувся до Луцького відділу поліції 7 липня увечері з повідомленням про те, що Мелянюк Анастасія Володимирівна, 11 червня 1994 року народження, пішла з дому та не повернулася.

Через три доби поліція встановила її місцезнаходження. Протиправних дій відносно неї не скоювали. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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Теги: розшук, Волинь, поліція, Луцьк
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