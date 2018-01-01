Лучанку, яку розшукували тиждень, знайшли





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо,



Родич зниклої звернувся до Луцького відділу поліції 7 липня увечері з повідомленням про те, що Мелянюк Анастасія Володимирівна, 11 червня 1994 року народження, пішла з дому та не повернулася.



Через три доби поліція встановила її місцезнаходження. Протиправних дій відносно неї не скоювали. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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