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На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО

На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
Волинська митниця ДФС планує побудувати новий пункт пропуску.

Про це йдеться на Facebook-сторінці очільника Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка.

У Ратнівському районі наразі діє пункт пропуску «Доманове» на кордоні з Білоруссю. Його оглянув голова Волинської ОДА 11 липня. Пункт облаштували одразу після розпаду Радянського Союзу, та був збудований на той час як тимчасові споруди.

«Митниця – це дуже важлива структура, яка функціонує в межах області. Основні її ділянки – це пункти пропуску. На жаль, на білоруському кордоні вони побудовані дуже давно і мають не такий вигляд, який повинен мати сучасний пункт пропуску.

Тому ми просимо обласну державну адміністрацію допомогти нам пришвидшити вирішення питання відведення земельних ділянок для розбудови нових пунктів пропуску. Таких, які відповідають всім вимогам», - розповіла Тетяна Кравець, в. о. заступника начальника Волинської митниці ДФС.

Зазначають, що детальний план території вже розробили. Проектна ділянка, де планують збудувати новий пункт пропуску, знаходиться на відстані 100 метрів від кордону з Білоруссю ліворуч автомагістралі М-19 (Брест-Ковель-Чернівці). Площа проектної ділянки - 3,5 гектара.

«До 26 вересня ми оформляємо всі необхідні дозволи. Не все залежить від адміністрації, є ще Держгеокадастр, але ми в силах посприяти. Візитна картка України повинна бути сучасною та гідною, а не той тимчасовий пункт пропуску який ми маємо.

Ми пройшлися і побачили, що черги великі, а це відбиває бажання багатьох відвідувати Україну та наповнювати державний бюджет. Тому ми будемо все робити для того, аби митниця працювала надійно і швидко», - резюмував Олександр Савченко.
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО

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Теги: Олександр Савченко, митниця, пункт пропуску, Волинь, Доманова
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