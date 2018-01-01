У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО
Сьогодні, 16:41
У Луцьку на вулицю через вигрібну яму полилися фекалії.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Так, через неуважність мешканців квартир №3 та №4, що по вулиці Алмазова, 25, уся вулиця в нечистотах.
"Люди не слідкують за своєчасним відкачуванням вигрібної ями, тому їхнім сусідам довелося відчути неприємні запахи", - йдеться у повідомленні.
Сморід поширився на всю вулицю, адже нечистоти потекли нею.
На власників вигрібної ями інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення "Правил благоустрою міста Луцька".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Так, через неуважність мешканців квартир №3 та №4, що по вулиці Алмазова, 25, уся вулиця в нечистотах.
"Люди не слідкують за своєчасним відкачуванням вигрібної ями, тому їхнім сусідам довелося відчути неприємні запахи", - йдеться у повідомленні.
Сморід поширився на всю вулицю, адже нечистоти потекли нею.
На власників вигрібної ями інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення "Правил благоустрою міста Луцька".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фахівці розповіли, які водойми на Волині найнебезпечніші
Сьогодні, 17:19
Власники авто на єврономерах подали до суду на уряд
Сьогодні, 17:00
У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО
Сьогодні, 16:41
З притулку на Волині втік хлопець
Сьогодні, 16:38
Волиняни в полі знайшли боєприпаси
Сьогодні, 16:32