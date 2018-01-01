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У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО

У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО
У Луцьку на вулицю через вигрібну яму полилися фекалії.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Так, через неуважність мешканців квартир №3 та №4, що по вулиці Алмазова, 25, уся вулиця в нечистотах.

"Люди не слідкують за своєчасним відкачуванням вигрібної ями, тому їхнім сусідам довелося відчути неприємні запахи", - йдеться у повідомленні.

Сморід поширився на всю вулицю, адже нечистоти потекли нею.

На власників вигрібної ями інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення "Правил благоустрою міста Луцька".

У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО
У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО
У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО

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Теги: фекалії, сморід, Луцьк
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