«Обличчя Інвестора»: відбувся другий етап конкурсу. ФОТО*





Другий відбірковий тур відбувся 10 липня у луцькому коворкінгу «Passage Interdit», - пише



На нього завітало 26 учасників різного віку – половина від усіх, кого відібрали у першому турі. Всього ж заявок на початковому етапі було більше 150.



У другому етапі в усіх учасників виміряли параметри тіла та зазнімкували їх. Вони заповнили анкети, а потім продефілювали.



Як виявилось, кастинг зібрав людей з різними зацікавленнями.



Приміром, 8-річна Софія Ососкало з Луцька любить малювати та танцювати, а ще встигла спробувати себе у моделінгу.

Софія Ососкало

«Я другий рік навчаюсь у модельному агентстві «MZM». Мені дуже подобається. Написали у групі «MZM», що «Інвестор» проводить такий кастинг. Мені цікаво було спробувати свої сили», – поділилась дівчинка.



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6-річна лучанка Богдана Смик розказує, що прийшла на кастинг, бо любить фотографуватись. Крім того, дівчинка малює, займається гімнастикою та любить кататись на велосипеді. Вона дуже активна, тож зацікавилась конкурсом. Мріє стати художником, але побути у ролі моделі теж тільки «за».

Богдана Смик з рідними (на фото з чорними вушками)

Серед діток були і хлопці, щоправда, небагато. Серед них – 9-річний Єгор Пашкевич.



«Дізнався про конкурс з Facebook. Мама побачила оголошення і запропонувала взяти участь. Я люблю грати з друзями у карти та футбол, гуляти, кататись на велосипеді. Мрію стати футболістом, програмістом і письменником», – розповідає Єгор. Хлопчик каже, що до подібних проектів ніколи не долучався, тому вирішив спробувати щось нове для себе.

Єгор Пашкевич

Про бажання отримати новий досвід та враження розповідали і дорослі учасники конкурсу.



«Мене зацікавив цей конкурс тим, що це можливість відкрити себе в новому амплуа, можливість розвиватись і познайомитись із іншими людьми. Я закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, моя спеціальність «Готельно-ресторанна справа».



Зараз перебуваю у декретній відпустці, маю синочка віком рік і вісім місяців. Я дуже активна людина, люблю подорожувати. Моє студентство було дуже активне в Києві та коли я перебувала на практиці у Греції. Зараз більш спокійніше життя, оскільки є дитина», – розповіла лучанка Марія Крикун. Жінка запевняє, що як тільки малюк піде у дитсадок, знову стане активніше долучатись до різних проектів. – Для мене нема якихось рамок, я відкрита до будь-чого, я не боюся будь-якої роботи, тому мені цікаво все».

Марія Крикун

Цікаво, що на другий етап прибула дівчина з Кривого Рогу Яна Казаріна. Вона їхала 23 години з пересадками, аби потрапити вчасно. Каже, що цей приїзд – чудо, адже квитків на потяг не було, з’явились два місця до Львова в останні дні.

Яна Казаріна

«Мене зацікавила компанія і сам конкурс. Я планую переїзд, тому що цей регіон близький мені по духу. Це моє місце, де я хотіла б розвиватись, мати сім’ю і влаштовувати своє життя. За професією я практичний психолог, але працюю координатором міжнародних проектів та програм. Модельний бізнес мене цікавить, але я набула у своїй роботі багато досвіду. Це соціальні проекти, які направлені на те, щоб прийшов мир у нашій країні», – каже Яна.



Дівчина зізналась, що перед тим, як приїхати, моніторила інформацію про будівельну компанію та її власника, тож буде рада, якщо все вдасться і вона пройде далі.



«Ті цінності, які сповідує компанія «Інвестор», мені дуже близькі», – додала конкурсантка.



Враженнями від претендентів на обличчя «Інвестора» поділилась директор модельного агентства «MZM» Марина Занюк:



«Серед дітей вибирати важко буде, тому що всі гарні, всі милі, всіх хочеться відібрати, а для старших, думаю, треба зробити ще один кастинг, оскільки заявок було набагато більше, ніж дівчат сьогодні прийшло, і треба дати їм ще один шанс. Якщо вже вони не прийдуть знову, то будемо вибирати з тих, хто прийшов. Є достатньо кандидатур. Людина має бути цікавою на фото, адже це фотопроект».

Члени журі Ірина Новосад та Марина Занюк

З-поміж усіх претендентів журі обере декілька найбільш цікавих, для яких на третьому етапі влаштують професійну фотосесію в одязі від Андре Тана та з макіяжем від центру краси «Bomond». Таким чином оберуть тих, хто найкраще дивиться в кадрі та зможе презентувати будівельну компанію «Інвестор» у її рекламних кампаніях. Переможцями третього етапу стануть одна дівчина та одна дитина. З ними укладуть контракт на співпрацю протягом року.



До слова, право потрапити відразу у третій тур отримала переможниця конкурсу Діана Савчук.



До складу журі входять директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, керівник «Першого каналу соціальних новин» Ірина Новосад, директор луцького магазину «A.Tan» Ірина Пасічник, засновник студії «Bomond» Наталія Муравчук та директор модельного агентства «MZM» Марина Занюк.



Текст: Наталя ХВЕСИК (Перший)

Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ (Перший)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбувся другий етап конкурсу «Обличчя Інвестора» Другий відбірковий тур відбувся 10 липня у луцькому коворкінгу «Passage Interdit», - пише Перший На нього завітало 26 учасників різного віку – половина від усіх, кого відібрали у першому турі. Всього ж заявок на початковому етапі було більше 150.У другому етапі в усіх учасників виміряли параметри тіла та зазнімкували їх. Вони заповнили анкети, а потім продефілювали.Як виявилось, кастинг зібрав людей з різними зацікавленнями.Приміром, 8-річназ Луцька любить малювати та танцювати, а ще встигла спробувати себе у моделінгу.«Я другий рік навчаюсь у модельному агентстві «MZM». Мені дуже подобається. Написали у групі «MZM», що «Інвестор» проводить такий кастинг. Мені цікаво було спробувати свої сили», – поділилась дівчинка.6-річна лучанкарозказує, що прийшла на кастинг, бо любить фотографуватись. Крім того, дівчинка малює, займається гімнастикою та любить кататись на велосипеді. Вона дуже активна, тож зацікавилась конкурсом. Мріє стати художником, але побути у ролі моделі теж тільки «за».Серед діток були і хлопці, щоправда, небагато. Серед них – 9-річний«Дізнався про конкурс з Facebook. Мама побачила оголошення і запропонувала взяти участь. Я люблю грати з друзями у карти та футбол, гуляти, кататись на велосипеді. Мрію стати футболістом, програмістом і письменником», – розповідає Єгор. Хлопчик каже, що до подібних проектів ніколи не долучався, тому вирішив спробувати щось нове для себе.Про бажання отримати новий досвід та враження розповідали і дорослі учасники конкурсу.«Мене зацікавив цей конкурс тим, що це можливість відкрити себе в новому амплуа, можливість розвиватись і познайомитись із іншими людьми. Я закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, моя спеціальність «Готельно-ресторанна справа».Зараз перебуваю у декретній відпустці, маю синочка віком рік і вісім місяців. Я дуже активна людина, люблю подорожувати. Моє студентство було дуже активне в Києві та коли я перебувала на практиці у Греції. Зараз більш спокійніше життя, оскільки є дитина», – розповіла лучанка. Жінка запевняє, що як тільки малюк піде у дитсадок, знову стане активніше долучатись до різних проектів. – Для мене нема якихось рамок, я відкрита до будь-чого, я не боюся будь-якої роботи, тому мені цікаво все».Цікаво, що на другий етап прибула дівчина з Кривого Рогу. Вона їхала 23 години з пересадками, аби потрапити вчасно. Каже, що цей приїзд – чудо, адже квитків на потяг не було, з’явились два місця до Львова в останні дні.«Мене зацікавила компанія і сам конкурс. Я планую переїзд, тому що цей регіон близький мені по духу. Це моє місце, де я хотіла б розвиватись, мати сім’ю і влаштовувати своє життя. За професією я практичний психолог, але працюю координатором міжнародних проектів та програм. Модельний бізнес мене цікавить, але я набула у своїй роботі багато досвіду. Це соціальні проекти, які направлені на те, щоб прийшов мир у нашій країні», – каже Яна.Дівчина зізналась, що перед тим, як приїхати, моніторила інформацію про будівельну компанію та її власника, тож буде рада, якщо все вдасться і вона пройде далі.«Ті цінності, які сповідує компанія «Інвестор», мені дуже близькі», – додала конкурсантка.Враженнями від претендентів на обличчя «Інвестора» поділилась директор модельного агентства «MZM»«Серед дітей вибирати важко буде, тому що всі гарні, всі милі, всіх хочеться відібрати, а для старших, думаю, треба зробити ще один кастинг, оскільки заявок було набагато більше, ніж дівчат сьогодні прийшло, і треба дати їм ще один шанс. Якщо вже вони не прийдуть знову, то будемо вибирати з тих, хто прийшов. Є достатньо кандидатур. Людина має бути цікавою на фото, адже це фотопроект».З-поміж усіх претендентів журі обере декілька найбільш цікавих, для яких на третьому етапі влаштують професійну фотосесію в одязі від Андре Тана та з макіяжем від центру краси «Bomond». Таким чином оберуть тих, хто найкраще дивиться в кадрі та зможе презентувати будівельну компанію «Інвестор» у її рекламних кампаніях. Переможцями третього етапу стануть одна дівчина та одна дитина. З ними укладуть контракт на співпрацю протягом року.До слова, право потрапити відразу у третій тур отримала переможниця конкурсу «Королева ЛНТУ 2018» До складу журі входять директор будівельної компанії «Інвестор», керівник «Першого каналу соціальних новин», директор луцького магазину «A.Tan», засновник студії «Bomond»та директор модельного агентства «MZM»Текст:(Перший)Фото:(Перший)

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