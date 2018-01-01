вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянки зайняли 3 місце на командному чемпіонаті України з дзюдо

Волинянки зайняли 3 місце на командному чемпіонаті України з дзюдо
Волинська збірна виборола призове місце серед жінок на командному чемпіонаті України з дзюдо у Сумах.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у Facebook.

Зазначають, що волинська команда здобула третє місце у загальнокомандному заліку.

У складі команди виступали такі спортсменки:

Алла Онищук - учениця ВОШВСМ
Христина Янчук - учениця ВОШВСМ
Аліна Протасова
Дарина Ляшук
Анастасія Врублевська

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дзюдо, спорт, Волинь, суми, спортсменка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
7 топових весільних фотографів Луцька
«Камасутра», пістолети і картини: найоригінальніші вироби з шоколаду у Луцьку. ФОТО
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня
Сьогодні, 20:00
Волинянки зайняли 3 місце на командному чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 19:38
Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО
Сьогодні, 19:24
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині лісівники змагаються за кубок з футболу. ФОТО На Волині лісівники змагаються за кубок з футболу. ФОТО
26 червень, 08:26
Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України
12 червень, 02:10
Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України
11 червень, 02:10
Юні волинянки здобули медалі на боксерському змаганні у Марракеші. ФОТО Юні волинянки здобули медалі на боксерському змаганні у Марракеші. ФОТО
08 червень, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянки зайняли 3 місце на командному чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 19:38
 0
Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО
Сьогодні, 19:24
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8