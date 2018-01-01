Волинянки зайняли 3 місце на командному чемпіонаті України з дзюдо





Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у Facebook.



Зазначають, що волинська команда здобула третє місце у загальнокомандному заліку.



У складі команди виступали такі спортсменки:



Алла Онищук - учениця ВОШВСМ

Христина Янчук - учениця ВОШВСМ

Аліна Протасова

Дарина Ляшук

Анастасія Врублевська

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