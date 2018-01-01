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Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників

Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників
Про проблеми громадського транспорту в Луцьку та шляхи їх вирішення розмовляли представники Руху «Свідомі», депутат Луцькради Микола Яручик та перевізники.

Під час круглого столу на тему «Проблеми громадського транспорту Луцька: можливості для співпраці влади, перевізників та громадськості» 12 липня луцьким перевізникам презентували результати опитування, яке Громадянський Рух проводив у травні-червні цього року, - пише Конкурент.
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників

Головною метою цього заходу було започаткування тристороннього діалогу перевізників, міської влади та громадськості щодо вирішення проблем громадського транспорту у місті. Однак, представники влади захід, який допоміг би краще зрозуміти і вирішити існуючі проблеми громадського транспорту, проігнорували.

Так, за результатами дослідження 97,3% опитаних лучан користуються громадським транспортом. Із них 77,4 % користуються як маршрутками, так і тролейбусами, 13,8 % респондентів віддають перевагу маршруткам, а 6,1 % користуються лише тролейбусами. І лише 2,7 % опитаних лучан відповіли, що взагалі не користуються послугами громадського транспорту.

Лучани назвали такі основні проблеми перевезень у маршрутних таксі міста Луцька:
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників

Щодо проблем інфраструктури, то головною проблемою є відсутність графіків руху на зупинках.
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників

Висновки опитування перевізників не злякали і вони висловили свою точку зору на проблеми із транспортом, які нині існують у Луцьку.
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників

За словами директора ПрАТ «АТП-10701» Сергія Дьоміна, існує певна несправедливість у тому, що міське підприємство електротранспорту має дотації, а іншим перевізникам не компенсується нічого.
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників

Також тариф у 5 гривень не для всіх є вигідним, адже один маршрут може перевозити пасажирів по тарифу 3 гривні, інший – по 7 гривень. Таким чином, деякі маршрути просто не заробляють, а покривають витрати на інший. Інша справа – якби усі перевезення здійснював один перевізник.

Під час круглого столу обговорили й проблему відсутності вбиралень, які передбачені за нормативними документами, на кінцевих зупинках. Натомість влада надає перелік громадських туалетів у місті.

Директор ТОВ «Санрайз» Гневик Мирон торкнувся теми хамства. Та переконаний, що часто пасажирам варто починати з себе і бути культурними, адже водії «не заточені» на те, щоб хамити.
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників

Окрім цього зауважив, що GPS-трекери, які допомагають моніторити рух громадського транспорту, мають погану якість і часто виходять з ладу. І вартість ремонту пристрою сягає 800 гривень, що є достатньо дорогою послугою.

Також під час зустрічі обговорили графіки руху маршрутів, пільговий проїзд, проблеми із кадрами на підприємствах, розвантаження пасажиропотоку у «години пік» та інші актуальні проблеми.

Представники Громадянського Руху «Свідомі», Микола Яручик і перевізники по завершенню круглого столу зауважили, що готові до подальших дій у вирішенні проблем громадського транспорту у місті, а всі напрацювання дискусії й опитування обов'язково передадуть до Луцькради.
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників


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Теги: маршрутка, Луцьк
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