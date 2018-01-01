Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників

Микола Яручик та перевізники.



Під час круглого столу на тему «Проблеми громадського транспорту Луцька: можливості для співпраці влади, перевізників та громадськості» 12 липня луцьким перевізникам презентували результати опитування, яке Громадянський Рух проводив у травні-червні цього року, - пише



Головною метою цього заходу було започаткування тристороннього діалогу перевізників, міської влади та громадськості щодо вирішення проблем громадського транспорту у місті. Однак, представники влади захід, який допоміг би краще зрозуміти і вирішити існуючі проблеми громадського транспорту, проігнорували.



Так, за результатами дослідження 97,3% опитаних лучан користуються громадським транспортом. Із них 77,4 % користуються як маршрутками, так і тролейбусами, 13,8 % респондентів віддають перевагу маршруткам, а 6,1 % користуються лише тролейбусами. І лише 2,7 % опитаних лучан відповіли, що взагалі не користуються послугами громадського транспорту.



Лучани назвали такі основні проблеми перевезень у маршрутних таксі міста Луцька:



Щодо проблем інфраструктури, то головною проблемою є відсутність графіків руху на зупинках.



Висновки опитування перевізників не злякали і вони висловили свою точку зору на проблеми із транспортом, які нині існують у Луцьку.



За словами директора ПрАТ «АТП-10701» Сергія Дьоміна, існує певна несправедливість у тому, що міське підприємство електротранспорту має дотації, а іншим перевізникам не компенсується нічого.



Також тариф у 5 гривень не для всіх є вигідним, адже один маршрут може перевозити пасажирів по тарифу 3 гривні, інший – по 7 гривень. Таким чином, деякі маршрути просто не заробляють, а покривають витрати на інший. Інша справа – якби усі перевезення здійснював один перевізник.



Під час круглого столу обговорили й проблему відсутності вбиралень, які передбачені за нормативними документами, на кінцевих зупинках. Натомість влада надає перелік громадських туалетів у місті.



Директор ТОВ «Санрайз» Гневик Мирон торкнувся теми хамства. Та переконаний, що часто пасажирам варто починати з себе і бути культурними, адже водії «не заточені» на те, щоб хамити.



Окрім цього зауважив, що GPS-трекери, які допомагають моніторити рух громадського транспорту, мають погану якість і часто виходять з ладу. І вартість ремонту пристрою сягає 800 гривень, що є достатньо дорогою послугою.



Також під час зустрічі обговорили графіки руху маршрутів, пільговий проїзд, проблеми із кадрами на підприємствах, розвантаження пасажиропотоку у «години пік» та інші актуальні проблеми.



Представники Громадянського Руху «Свідомі», Микола Яручик і перевізники по завершенню круглого столу зауважили, що готові до подальших дій у вирішенні проблем громадського транспорту у місті, а всі напрацювання дискусії й опитування обов'язково передадуть до Луцькради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про проблеми громадського транспорту в Луцьку та шляхи їх вирішення розмовляли представники Руху «Свідомі», депутат Луцькрадита перевізники.Під час круглого столу на тему «Проблеми громадського транспорту Луцька: можливості для співпраці влади, перевізників та громадськості» 12 липня луцьким перевізникам презентували результати опитування, яке Громадянський Рух проводив у травні-червні цього року, - пише Конкурент Головною метою цього заходу було започаткування тристороннього діалогу перевізників, міської влади та громадськості щодо вирішення проблем громадського транспорту у місті. Однак, представники влади захід, який допоміг би краще зрозуміти і вирішити існуючі проблеми громадського транспорту, проігнорували.Так, за результатами дослідження 97,3% опитаних лучан користуються громадським транспортом. Із них 77,4 % користуються як маршрутками, так і тролейбусами, 13,8 % респондентів віддають перевагу маршруткам, а 6,1 % користуються лише тролейбусами. І лише 2,7 % опитаних лучан відповіли, що взагалі не користуються послугами громадського транспорту.Лучани назвали такі основні проблеми перевезень у маршрутних таксі міста Луцька:Щодо проблем інфраструктури, то головною проблемою є відсутність графіків руху на зупинках.Висновки опитування перевізників не злякали і вони висловили свою точку зору на проблеми із транспортом, які нині існують у Луцьку.За словами директора ПрАТ «АТП-10701», існує певна несправедливість у тому, що міське підприємство електротранспорту має дотації, а іншим перевізникам не компенсується нічого.Також тариф у 5 гривень не для всіх є вигідним, адже один маршрут може перевозити пасажирів по тарифу 3 гривні, інший – по 7 гривень. Таким чином, деякі маршрути просто не заробляють, а покривають витрати на інший. Інша справа – якби усі перевезення здійснював один перевізник.Під час круглого столу обговорили й проблему відсутності вбиралень, які передбачені за нормативними документами, на кінцевих зупинках. Натомість влада надає перелік громадських туалетів у місті.Директор ТОВ «Санрайз»торкнувся теми хамства. Та переконаний, що часто пасажирам варто починати з себе і бути культурними, адже водії «не заточені» на те, щоб хамити.Окрім цього зауважив, що GPS-трекери, які допомагають моніторити рух громадського транспорту, мають погану якість і часто виходять з ладу. І вартість ремонту пристрою сягає 800 гривень, що є достатньо дорогою послугою.Також під час зустрічі обговорили графіки руху маршрутів, пільговий проїзд, проблеми із кадрами на підприємствах, розвантаження пасажиропотоку у «години пік» та інші актуальні проблеми.Представники Громадянського Руху «Свідомі», Микола Яручик і перевізники по завершенню круглого столу зауважили, що готові до подальших дій у вирішенні проблем громадського транспорту у місті, а всі напрацювання дискусії й опитування обов'язково передадуть до Луцькради.

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