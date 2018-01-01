Луцький замок із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 22:36
У соціальній мережі Facebook опублікували відео Луцького замку із висоти пташиного польоту.
Про це йдеться у спільноті Українська громадська рада у соцмережі.
Луцький замок (Замок Любарта) – символ міста Луцька, могутня фортеця Волині. У наші дні замок має три назви: Луцький (найпоширеніша), Верхній (оскільки є ще й Нижній замок, напівзруйнований) і замок Любарта.
«Верхній замок існував на вершині пагорба ще за часів Рюриковичів у XI столітті (в літописі вперше згадується в 1075, коли будучи вже укріпленим пунктом, витримав 6-місячну облогу польського короля Болеслава Хороброго), на пагорбі було побудовано дерев’яне укріплення – перший замок, який проіснував два століття і який потім замінили на більш міцний кам’яний», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у спільноті Українська громадська рада у соцмережі.
Луцький замок (Замок Любарта) – символ міста Луцька, могутня фортеця Волині. У наші дні замок має три назви: Луцький (найпоширеніша), Верхній (оскільки є ще й Нижній замок, напівзруйнований) і замок Любарта.
«Верхній замок існував на вершині пагорба ще за часів Рюриковичів у XI столітті (в літописі вперше згадується в 1075, коли будучи вже укріпленим пунктом, витримав 6-місячну облогу польського короля Болеслава Хороброго), на пагорбі було побудовано дерев’яне укріплення – перший замок, який проіснував два століття і який потім замінили на більш міцний кам’яний», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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