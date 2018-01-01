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На Полтавщині чоловік чистив каналізацію і помер від отруєння

На Полтавщині чоловік чистив каналізацію і помер від отруєння
У селі Яхники Лохвицького району 66-річний чоловік ремонтував каналізацію на власному подвір'ї та помер, отруївшись її випарами.

Інцидент стався вчора, 12 липня, - інформує Вголос.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА.

Отруєння призвело до летального наслідку. Місцевий мешканець, 1982 року народження, який спробував врятувати чоловіка, втратив свідомість, його госпіталізували до Лохвицької центральної районної лікарні. Стан здоров'я хворого – середньої тяжкості.

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Теги: смерть, каналізація
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