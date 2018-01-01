На добудову школи на Волині виділили майже 10 мільйонів



9 мільйонів 900 тисяч гривень.



Про це пише газета



За словами селищного голови Олега Куха, про це поклопоталися народні депутати України Степан Івахів та Ярослав Москаленко, котрі надіслали звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо включення Гірківської школи до переліку об’єктів, які у поточному році фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На реконструкцію школи у селі Гірки Любешівського району виділили9 мільйонів 900 тисяч гривень.Про це пише газета Нове життя За словами селищного голови, про це поклопоталися народні депутати Українита, котрі надіслали звернення до Прем’єр-міністра Українищодо включення Гірківської школи до переліку об’єктів, які у поточному році фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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