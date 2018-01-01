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На добудову школи на Волині виділили майже 10 мільйонів

На добудову школи на Волині виділили майже 10 мільйонів
На реконструкцію школи у селі Гірки Любешівського району виділили
9 мільйонів 900 тисяч гривень.

Про це пише газета Нове життя.

За словами селищного голови Олега Куха, про це поклопоталися народні депутати України Степан Івахів та Ярослав Москаленко, котрі надіслали звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо включення Гірківської школи до переліку об’єктів, які у поточному році фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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Теги: школа, Гірки, кошти, Волинь
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