Неповнолітній та без прав: знайшли водія, який протаранив «швидку» і втік





Про це пише



Нагадаємо, аварія трапилася у ніч на 9 липня.



Як стало відомо виданню, аварію скоїв неповнолітній син місцевого підприємця.



Зазначають, що у нього немає водійських прав.



У поліції розповіли, що наступного дня після аварії мати хлопця прийшла у лікарню перепрошувати за сина.



Потім прийшов і сам винуватець.



Родина готова відшкодувати потерпілим усі витрати на лікування, а також моральну шкоду. Готова оплатити й ремонт «швидкої».



Повідомлення про ДТП поліція одразу занесла в реєстр досудових розслідувань.



У поліції виданню повідомили, що на порушника складуть адмінпротоколи за кермування без прав, за скоєння ДТП і за втечу з місця аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську знайшли водія, який «стукнув» автомобіль швидкої допомоги і втік.Про це пише РАДАР Нагадаємо,Як стало відомо виданню, аварію скоїв неповнолітній син місцевого підприємця.Зазначають, що у нього немає водійських прав.У поліції розповіли, що наступного дня після аварії мати хлопця прийшла у лікарню перепрошувати за сина.Потім прийшов і сам винуватець.Родина готова відшкодувати потерпілим усі витрати на лікування, а також моральну шкоду. Готова оплатити й ремонт «швидкої».Повідомлення про ДТП поліція одразу занесла в реєстр досудових розслідувань.У поліції виданню повідомили, що на порушника складуть адмінпротоколи за кермування без прав, за скоєння ДТП і за втечу з місця аварії.

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