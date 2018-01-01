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Неповнолітній та без прав: знайшли водія, який протаранив «швидку» і втік

Неповнолітній та без прав: знайшли водія, який протаранив «швидку» і втік
У Нововолинську знайшли водія, який «стукнув» автомобіль швидкої допомоги і втік.

Про це пише РАДАР.

Нагадаємо, аварія трапилася у ніч на 9 липня.

Як стало відомо виданню, аварію скоїв неповнолітній син місцевого підприємця.

Зазначають, що у нього немає водійських прав.

У поліції розповіли, що наступного дня після аварії мати хлопця прийшла у лікарню перепрошувати за сина.

Потім прийшов і сам винуватець.

Родина готова відшкодувати потерпілим усі витрати на лікування, а також моральну шкоду. Готова оплатити й ремонт «швидкої».

Повідомлення про ДТП поліція одразу занесла в реєстр досудових розслідувань.

У поліції виданню повідомили, що на порушника складуть адмінпротоколи за кермування без прав, за скоєння ДТП і за втечу з місця аварії.

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Теги: швидка, аварія, ДТП, Нововолинськ
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