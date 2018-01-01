Неповнолітній та без прав: знайшли водія, який протаранив «швидку» і втік
Сьогодні, 18:04
У Нововолинську знайшли водія, який «стукнув» автомобіль швидкої допомоги і втік.
Про це пише РАДАР.
Нагадаємо, аварія трапилася у ніч на 9 липня.
Як стало відомо виданню, аварію скоїв неповнолітній син місцевого підприємця.
Зазначають, що у нього немає водійських прав.
У поліції розповіли, що наступного дня після аварії мати хлопця прийшла у лікарню перепрошувати за сина.
Потім прийшов і сам винуватець.
Родина готова відшкодувати потерпілим усі витрати на лікування, а також моральну шкоду. Готова оплатити й ремонт «швидкої».
Повідомлення про ДТП поліція одразу занесла в реєстр досудових розслідувань.
У поліції виданню повідомили, що на порушника складуть адмінпротоколи за кермування без прав, за скоєння ДТП і за втечу з місця аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише РАДАР.
Нагадаємо, аварія трапилася у ніч на 9 липня.
Як стало відомо виданню, аварію скоїв неповнолітній син місцевого підприємця.
Зазначають, що у нього немає водійських прав.
У поліції розповіли, що наступного дня після аварії мати хлопця прийшла у лікарню перепрошувати за сина.
Потім прийшов і сам винуватець.
Родина готова відшкодувати потерпілим усі витрати на лікування, а також моральну шкоду. Готова оплатити й ремонт «швидкої».
Повідомлення про ДТП поліція одразу занесла в реєстр досудових розслідувань.
У поліції виданню повідомили, що на порушника складуть адмінпротоколи за кермування без прав, за скоєння ДТП і за втечу з місця аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як «АТБ» змінює галузеві стандарти відносин із покупцями*
Сьогодні, 18:15
Неповнолітній та без прав: знайшли водія, який протаранив «швидку» і втік
Сьогодні, 18:04
«Гарні озера та краєвиди, дуже гостинні люди...» – діти з Луганщини про Волинь. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
У Львові в кафе – масове отруєння
Сьогодні, 17:16