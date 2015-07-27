Лучани започаткували в інтернеті веселковий флешмоб. ФОТО
Сьогодні, 21:26
Користувачі соціальних мереж активно діляться фотографіями веселки у Луцьку після сьогоднішнього дощу.
Зокрема світлину райдуги у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook опублікував користувач Павло Іващенко.
«А ви фотографували?» - йдеться у коментарі до фото.
Користувачі соцмережі стали активно публікувати власні фото із веселкою.
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Зокрема світлину райдуги у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook опублікував користувач Павло Іващенко.
«А ви фотографували?» - йдеться у коментарі до фото.
Користувачі соцмережі стали активно публікувати власні фото із веселкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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