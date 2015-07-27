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Лучани започаткували в інтернеті веселковий флешмоб. ФОТО

Лучани започаткували в інтернеті веселковий флешмоб. ФОТО
Користувачі соціальних мереж активно діляться фотографіями веселки у Луцьку після сьогоднішнього дощу.

Зокрема світлину райдуги у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook опублікував користувач Павло Іващенко.

«А ви фотографували?» - йдеться у коментарі до фото.

Лучани започаткували в інтернеті веселковий флешмоб. ФОТО


Користувачі соцмережі стали активно публікувати власні фото із веселкою.

Лучани започаткували в інтернеті веселковий флешмоб. ФОТО



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Теги: веселка, Луцьк
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