Лучани започаткували в інтернеті веселковий флешмоб. ФОТО





Зокрема світлину райдуги у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook опублікував користувач Павло Іващенко.



«А ви фотографували?» - йдеться у коментарі до фото.







Користувачі соцмережі стали активно публікувати власні фото із веселкою.









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