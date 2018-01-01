Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня
Сьогодні, 19:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.
Удень очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
Температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градуса тепла вдень, та буде близько +20 градусів увечері.
Вітер - північно-західний, 1,9-3,2 метра за секунду.
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Удень очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
Температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градуса тепла вдень, та буде близько +20 градусів увечері.
Вітер - північно-західний, 1,9-3,2 метра за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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