Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня





Удень очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.



Температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градуса тепла вдень, та буде близько +20 градусів увечері.



Вітер - північно-західний, 1,9-3,2 метра за секунду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.Удень очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.Температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градуса тепла вдень, та буде близько +20 градусів увечері.Вітер - північно-західний, 1,9-3,2 метра за секунду.

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