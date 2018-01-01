вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня

Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.

Удень очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.

Температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градуса тепла вдень, та буде близько +20 градусів увечері.

Вітер - північно-західний, 1,9-3,2 метра за секунду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня
Сьогодні, 19:00
«Буду їздити де заманеться»: у парку на Волині автівками «гасають» по новій бруківці
Сьогодні, 18:13
Затримали чоловіка, який вербував жінок у секс-рабство
Сьогодні, 17:32
У Ковелі відкритий люк закидали мотлохом. ФОТО
Сьогодні, 17:14
У центрі Луцька зіткнулися тролейбус та легковик
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
В Україні різко зміниться погода В Україні різко зміниться погода
13 липень, 10:15
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 липня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 липня
11 липень, 20:00
Погода в Луцьку на середу, 11 липня Погода в Луцьку на середу, 11 липня
10 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 липня
09 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня
Сьогодні, 19:00
 0
«Буду їздити де заманеться»: у парку на Волині автівками «гасають» по новій бруківці
Сьогодні, 18:13
 0
Затримали чоловіка, який вербував жінок у секс-рабство
Сьогодні, 17:32
 0
У Ковелі відкритий люк закидали мотлохом. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
У центрі Луцька зіткнулися тролейбус та легковик
Сьогодні, 16:53
 0
Медіа
відео
1/8