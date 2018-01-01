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На білорусько-українському кордоні застрягли десятки автобусів

Білоруські прикордонники залучили всі резерви для прискорення пропуску, однак час очікування може становити майже шість годин.

У міжнародному автодорожньому пункті пропуску Нова Гута утворилася значна черга з туристичних автобусів на виїзд в Україну. Про це в суботу, 14 липня, повідомляє Корреспондент з посиланням на білоруський сайт БЕЛТА.

Зазначається, що з полудня 14 липня туристичні групи по шість автобусів прибувають до пункту пропуску в Новій Гуті.

З 14:00 близько 20 рейсових автобусів чекали на проходження кордону.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі всю провину поклали на туроператорів.

"Це говорить про недостатньо ефективне планування маршрутів з боку туроператорів. Туристичні компанії не враховують рекомендацій Держприкордонкомітету про рівномірний розподіл автомобільних перевезень груп туристів, які не тільки прямують на відпочинок, а й повертаються в країну", - зазначив представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.

Він підкреслив, що контрольні органи вживають усіх необхідних заходів для прискорення перетину державного кордону.

"Задіяні всі робочі місця із залученням резервів. Прикордонний контроль забирає не більше 10 хвилин на один такий транспортний засіб при нормативі - 15 хвилин. З 14:00 до 18:00 було оформлено 22 туристичних автобуси. При тому, що пропускна здатність Нової Гути становить чотири автобуси за годину. Проте за такої кількості транспортних засобів час очікування може досягати шести годин", - констатував Антон Бичковський.

Держприкордонкомітет нагадує турфірмам про необхідність завчасно направляти інформацію про плановані час і місце перетинання державного кордону до відповідних місцевих органів управління спорту і туризму для їхнього рівномірного розподілу по часу доби і місцю перетину кордону.

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Теги: кордон
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