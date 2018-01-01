Аварія в Луцьку: автівка влетіла в електроопору. ФОТО
Сьогодні, 14:15
У мікрорайоні ДПЗ в Луцьку сьогодні, 15 липня, трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляють Волинські новини.
За попередньою інформацією, автомобіль Ford, який рухався позаду, в’їхав у Mercedes, який на швидкості протаранив бетонну опору.
На місці події працюють медики, рятувальники. Також прибули працівники патрульної поліції.
В результаті зіткнення автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
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Про це повідомляють Волинські новини.
За попередньою інформацією, автомобіль Ford, який рухався позаду, в’їхав у Mercedes, який на швидкості протаранив бетонну опору.
На місці події працюють медики, рятувальники. Також прибули працівники патрульної поліції.
В результаті зіткнення автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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