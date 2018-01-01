Аварія в Луцьку: автівка влетіла в електроопору. ФОТО





Про це повідомляють



За попередньою інформацією, автомобіль Ford, який рухався позаду, в’їхав у Mercedes, який на швидкості протаранив бетонну опору.



На місці події працюють медики, рятувальники. Також прибули працівники патрульної поліції.



В результаті зіткнення автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мікрорайоні ДПЗ в Луцьку сьогодні, 15 липня, трапилась дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляють Волинські новини За попередньою інформацією, автомобіль Ford, який рухався позаду, в’їхав у Mercedes, який на швидкості протаранив бетонну опору.На місці події працюють медики, рятувальники. Також прибули працівники патрульної поліції.В результаті зіткнення автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

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