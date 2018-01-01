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Аварія в Луцьку: автівка влетіла в електроопору. ФОТО

Аварія в Луцьку: автівка влетіла в електроопору. ФОТО
У мікрорайоні ДПЗ в Луцьку сьогодні, 15 липня, трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляють Волинські новини.

За попередньою інформацією, автомобіль Ford, який рухався позаду, в’їхав у Mercedes, який на швидкості протаранив бетонну опору.

На місці події працюють медики, рятувальники. Також прибули працівники патрульної поліції.

В результаті зіткнення автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.


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Теги: ДТП, Луцьк
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