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Броньовики під Луцьком на столітніх фото

Броньовики під Луцьком на столітніх фото
Досить цікавою є історія Першої світової війни на Волині. З кожним роком історики та краєзнавці не перестають цікавитись новими сторінками цього непростого періоду для Волині.

Сьогоднішня знахідка стосується безпосередньо міста Луцька та його околиць періоду Першої світової війни, - пише Район.Луцьк.

Відомо, що в роки цієї війни, в складі російської армії були броньовані автомобілі, вони застосовувались, зокрема, й на Південно-Західному фронті, в найбільш відповідальних ділянках. Броньовики допомагали машини підтримували тактичні дії піхоти і кінноти. Їх намагалися застосовувати масово - наскільки це було можливо.

Окрім того, в 1916 році броньовики використовувалися також для отримання розвідувальних даних про оборону противника.

В 1916 році під Луцьком знаходилось три автокулиметні взводи. Фронт тоді проходив вздовж річки Горинь через село Клевань, і перетинав шосе та залізницю Рівне-Ковель в 20 км від Рівного і в 25 км від Луцькa.

Під час Брусиловського наступу броньовики безперервно рухалися тільки вперед, сприяючи просуванню піхоти. Погода не сприяла цьому, адже постійно йшли дощі. Шосе до Луцька було в дуже поганому стані. Воно було покрите воронками від снарядів, канавами і зіпсованими мостами. Все це значно ускладнювало рух броньовиків.

Броньовики рухались по обидва боки шосе від Луцька до села Копачівка. Броньовані авто піддавалися обстрілу з обох сторін дороги.

У липні 1916 року один із російських броньовиків, наздогнав німецький батальйон і майже повністю знищив його вогнем зі своїх кулеметів.

На представлених світлинах можна побачити типові броньовики, які застосовувались в роки війни поблизу нашого міста.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Броньовані авто «Остін», 1917 рік
Броньовані авто «Остін», 1917 рік
Броньовані автомобілі, Перша світова війна.
Броньовані автомобілі, Перша світова війна.
Замаскований броньований автомобіль, Перша світова війна
Замаскований броньований автомобіль, Перша світова війна

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Теги: ретро фото, Луцьк, історія, Волинь
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