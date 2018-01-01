Броньовики під Луцьком на столітніх фото
Сьогодні, 09:11
Досить цікавою є історія Першої світової війни на Волині. З кожним роком історики та краєзнавці не перестають цікавитись новими сторінками цього непростого періоду для Волині.
Сьогоднішня знахідка стосується безпосередньо міста Луцька та його околиць періоду Першої світової війни, - пише Район.Луцьк.
Відомо, що в роки цієї війни, в складі російської армії були броньовані автомобілі, вони застосовувались, зокрема, й на Південно-Західному фронті, в найбільш відповідальних ділянках. Броньовики допомагали машини підтримували тактичні дії піхоти і кінноти. Їх намагалися застосовувати масово - наскільки це було можливо.
Окрім того, в 1916 році броньовики використовувалися також для отримання розвідувальних даних про оборону противника.
В 1916 році під Луцьком знаходилось три автокулиметні взводи. Фронт тоді проходив вздовж річки Горинь через село Клевань, і перетинав шосе та залізницю Рівне-Ковель в 20 км від Рівного і в 25 км від Луцькa.
Під час Брусиловського наступу броньовики безперервно рухалися тільки вперед, сприяючи просуванню піхоти. Погода не сприяла цьому, адже постійно йшли дощі. Шосе до Луцька було в дуже поганому стані. Воно було покрите воронками від снарядів, канавами і зіпсованими мостами. Все це значно ускладнювало рух броньовиків.
Броньовики рухались по обидва боки шосе від Луцька до села Копачівка. Броньовані авто піддавалися обстрілу з обох сторін дороги.
У липні 1916 року один із російських броньовиків, наздогнав німецький батальйон і майже повністю знищив його вогнем зі своїх кулеметів.
На представлених світлинах можна побачити типові броньовики, які застосовувались в роки війни поблизу нашого міста.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
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Сьогоднішня знахідка стосується безпосередньо міста Луцька та його околиць періоду Першої світової війни, - пише Район.Луцьк.
Відомо, що в роки цієї війни, в складі російської армії були броньовані автомобілі, вони застосовувались, зокрема, й на Південно-Західному фронті, в найбільш відповідальних ділянках. Броньовики допомагали машини підтримували тактичні дії піхоти і кінноти. Їх намагалися застосовувати масово - наскільки це було можливо.
Окрім того, в 1916 році броньовики використовувалися також для отримання розвідувальних даних про оборону противника.
В 1916 році під Луцьком знаходилось три автокулиметні взводи. Фронт тоді проходив вздовж річки Горинь через село Клевань, і перетинав шосе та залізницю Рівне-Ковель в 20 км від Рівного і в 25 км від Луцькa.
Під час Брусиловського наступу броньовики безперервно рухалися тільки вперед, сприяючи просуванню піхоти. Погода не сприяла цьому, адже постійно йшли дощі. Шосе до Луцька було в дуже поганому стані. Воно було покрите воронками від снарядів, канавами і зіпсованими мостами. Все це значно ускладнювало рух броньовиків.
Броньовики рухались по обидва боки шосе від Луцька до села Копачівка. Броньовані авто піддавалися обстрілу з обох сторін дороги.
У липні 1916 року один із російських броньовиків, наздогнав німецький батальйон і майже повністю знищив його вогнем зі своїх кулеметів.
На представлених світлинах можна побачити типові броньовики, які застосовувались в роки війни поблизу нашого міста.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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