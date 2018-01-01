Броньовики під Луцьком на столітніх фото





Сьогоднішня знахідка стосується безпосередньо міста Луцька та його околиць періоду Першої світової війни, - пише



Відомо, що в роки цієї війни, в складі російської армії були броньовані автомобілі, вони застосовувались, зокрема, й на Південно-Західному фронті, в найбільш відповідальних ділянках. Броньовики допомагали машини підтримували тактичні дії піхоти і кінноти. Їх намагалися застосовувати масово - наскільки це було можливо.



Окрім того, в 1916 році броньовики використовувалися також для отримання розвідувальних даних про оборону противника.



В 1916 році під Луцьком знаходилось три автокулиметні взводи. Фронт тоді проходив вздовж річки Горинь через село Клевань, і перетинав шосе та залізницю Рівне-Ковель в 20 км від Рівного і в 25 км від Луцькa.



Під час Брусиловського наступу броньовики безперервно рухалися тільки вперед, сприяючи просуванню піхоти. Погода не сприяла цьому, адже постійно йшли дощі. Шосе до Луцька було в дуже поганому стані. Воно було покрите воронками від снарядів, канавами і зіпсованими мостами. Все це значно ускладнювало рух броньовиків.



Броньовики рухались по обидва боки шосе від Луцька до села Копачівка. Броньовані авто піддавалися обстрілу з обох сторін дороги.



У липні 1916 року один із російських броньовиків, наздогнав німецький батальйон і майже повністю знищив його вогнем зі своїх кулеметів.



На представлених світлинах можна побачити типові броньовики, які застосовувались в роки війни поблизу нашого міста.



Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Броньовані авто «Остін», 1917 рік Броньовані автомобілі, Перша світова війна. Замаскований броньований автомобіль, Перша світова війна

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