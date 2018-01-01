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Від сьогодні частина лучан залишилась без гарячої води

Від сьогодні частина лучан залишилась без гарячої води
У Луцьку, в зв'язку із профілактичним ремонтом теплових мереж, 16 липня припинять подачу гарячої води у деяких будинках.

Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".

Перелік вулиць:

вул. Потапова, 10;
пр-т. Відродження, 15-б;
вул. Загородня, 3-а;
вул. Винниченка, 30-а;
вул. Володимирська, 88;
вул. Федорова, 4-в (дахова котельня).

Очікуване дата відновлення гарячого водопостачання - 31 липня 2018 року.

Окрім того, з 17.07 до 31.07, зупиняється котельня на вул. Даньшина, 10.




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Теги: гаряча вода, відключення, Луцьк
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