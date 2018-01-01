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На Волині зловили узбечку з підробленим паспортом

На Волині зловили узбечку з підробленим паспортом
На Волині затримали іноземку, яка пред'являла на кордоні підроблений паспорт.

У четвер, 12 липня, правоохоронці виявили громадянку Республіки Узбекистан, яка протягом шести років використовувала свій паспорт із внесеними завідомо неправдивими відомостями про перетин державного кордону України, - повідомили у прес-службі волинських поліцейських.

Виявилося, іноземка протягом шести років пред’являла посадовим особам управління державної міграційної служби у Волинській області свій паспорт із внесеними завідомо неправдивими відомостями про перетин державного кордону України. Слідчі кваліфікували дії правопорушниці за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Злочини, пов'язані із підробленням та використанням документів, печаток, штампів у сфері міграції, зазвичай вчиняють вихідці із пострадянських держав. Іноземці підробляють дата-штампи про перетин державного кордону, з метою подальшого використання даних підроблених паспортів для продовження терміну перебування на території України.

Загалом, протягом шести місяців цього року оперативники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у Волинській області спільно із співробітниками управлінням державної міграційної служби виявили та задокументували 10 фактів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.

По усіх фактах правопорушникам було оголошено про підозри у скоєних злочинах, закінчено досудові розслідування та матеріали проваджень направлено до суду.

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Теги: поліція, кримінал
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