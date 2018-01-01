Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 липня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському та Любешові можливий невеликий дощ.
Температура повітря: вночі близько +15…+17 градусів, удень – +22…+24.
Вітер західний, північний і північно-західний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському та Любешові можливий невеликий дощ.
Температура повітря: вночі близько +15…+17 градусів, удень – +22…+24.
Вітер західний, північний і північно-західний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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