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Курс валют у Луцьку на 17 липня

Курс валют у Луцьку на 17 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.058, а продаж - 26.328.

Євро при купівлі становить - 30.348, при продажу - 30.962.

Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.432.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.625, продаж - 7.200.

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Теги: курс валют, Луцьк
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