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Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО

Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО
На луцькій автостанції №1 знесли декілька кіосків.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зазначають, що всього з території автостанції представники департаменту муніципальної варти демонтували чотири кіоски. Відомо, що їхні власники обурені такими діями муніципалів.

Деталі - згодом.

Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО
Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО
Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО

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Теги: кіоск, Луцьк, автостанція, знесення
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