Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО
Сьогодні, 10:11
На луцькій автостанції №1 знесли декілька кіосків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що всього з території автостанції представники департаменту муніципальної варти демонтували чотири кіоски. Відомо, що їхні власники обурені такими діями муніципалів.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що всього з території автостанції представники департаменту муніципальної варти демонтували чотири кіоски. Відомо, що їхні власники обурені такими діями муніципалів.
Деталі - згодом.
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