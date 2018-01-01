Вночі з луцької автостанції демонтували декілька кіосків. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зазначають, що всього з території автостанції представники департаменту муніципальної варти демонтували чотири кіоски. Відомо, що їхні власники обурені такими діями муніципалів.



Деталі - згодом.





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