У Луцьку маркуватимуть люки, щоб запобігти крадіжкам. ФОТО

У Луцьку встановлюють люки з маркуванням. Це роблять для того, щоб унеможливити крадіжку люків.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера ЛуцькаНа люки «Луцькводоканалу» будуть наноситися спеціальні маркувальні знаки, які ускладнюватимуть їх збут та крадіжку.Нові люки вже встановлюються по місту. На їх вартість це ніяк не вплине, адже для виробника не має значення, який малюнок наносити на люк.Зазначають, що вже провели тендер та закупили два типи люків: чавунних, і так званих, «легких».Чавунні встановлять на проїжджих частинах, а легкі – у пішохідних зонах і на територіях зелених насаджень.