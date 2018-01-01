У Луцьку на переході легковик збив двох жінок
Сьогодні, 11:15
У Луцьку, на проспекті Відродження, 33-річний водій легковика Rover 400 збив двох жінок.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився у вівторок, 17 липня.
Зазначають, що жінки перетинали дорогу на пішохідному переході. Лучанкам 54 та 58 років.
Жінок госпіталізували.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився у вівторок, 17 липня.
Зазначають, що жінки перетинали дорогу на пішохідному переході. Лучанкам 54 та 58 років.
Жінок госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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