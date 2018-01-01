У Луцьку на переході легковик збив двох жінок





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Інцидент трапився у вівторок, 17 липня.



Зазначають, що жінки перетинали дорогу на пішохідному переході. Лучанкам 54 та 58 років.



Жінок госпіталізували.

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