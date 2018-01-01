Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині 19 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Березовичі: вул. Локацька, 8-го березня, Садова
2.09:00 – 17:00 Млин, пилорама с. Березовичі
Горохівський район
1.09:00-17:00
с. Підбереззя:
вул. Козятинська
вул. Лемешівська
2.с.Горішнє
09:00-17:00 с.Горішне вул.Молодіжна
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №164
с.Софіївка
09:00-17:00 ПОСП "Україна" Башня
ФОП Солонинка Р.Й. Виробничо-торгова база
с. Софіївка:
вул. Волинська
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Петрово
2. 9:30-17:00
с.Павлівка
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-628 9:00-17:00 Побут
Ковельське Райво
с. Кругель , вул.17 Вересня, вул..Щорса
2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-653 9:00-17:00 Тублікарня
ФОП Горайчук В.П. с.Повурськ, вул.Робітнича,30, вул.Шевченка,3
3. ПЛ – 0,4 кВ ТП-524 9:00-17:00 Побут
РЖКП№1
РЖКП№2
ФОП Смірнов В.М. м.Ковель, вул.Жукова, вул Гончара, вул.Чигиринська, вул.Стуса, вул. Миколайчука
Локачинський район
1. 10:00 – 16:00
смт.Локачі: магазин (Попко), магазин (Шостак), магазин (Свистун), лісгосп, ПТУ, Церква, магазин (Кирило), військомат, Райспоживспілка, магази (Гальчун), магазин (Хвалеба), інкубатор (Остапчук), магазин (Шах), аптека (Волиньфарм), аптека №31, магазин (Зборовський), магази (Максим»юк), ресторан, млин (Зінчук), автостанція, магазин АВС, пожежна, п-ць Дячук, магазин Нова, будинок побуту, хлібзавод, Наш Край. смт.Локачі вул. 1-го Травня, Набережна, Луцька, Степова, Вербова, Підзамче, Грушевського
місто Луцьк
1. 08:00-18:00
ФОП Лізова
Автомийка
Магазин вул. Кривоноса, 23
вул. Заньковецької
вул. І. Богуна
Луцький район
1.9:00-17:00
Милушівське СТ (маг. с. Княгининок), ФОП Калитюк Ю.С, ФОП Білокурець М.А, Княгининівський навч-вих. Комплекс (школа-інтернат), ДП «Центр сертиф.та експ. нас. і садив» (база), ПАТ «Укртелеком», ФОП Куренда А.М, ФОП Ляшук В.П, ФОП Арсенюк С.О, ФОП Воскобойнік І.Л, с. Княгининок контора с/р, буд. культури. c. Княгининок вул. Соборна, Молодіжна, Спортивна, Дружби, Садова, Промислова.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-362 10:00-17:00 ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО» (МТФ-2)
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 Л52-02 від. ЛР-166 09:00-17:00 с.Сильно КрушинецьБудники Гуменці
2 КТП -343 ПЛ-0.4 09:00-17:00 с.Світязь
3 ПЛ-10 Л52-01 ЛР-226 09:00-17:00 с. Заозерне Власюки
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
магазини с. Любешівська Воля вул. Шевченка
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Рудниківська сільська рада (дит. садок), Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин). ФОП Назарчук М.І. с. Рудники
2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 10:00-17:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-431 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-421 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-432.
КТП-372.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Л.Українки, вул.Кривоноса
вул.Жуковського , вул.Полуботка, 19-29, вул.Дольна, вул.Я.Мудрого
вул.Ціолковського, 22-32
пров.Бойка
2 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Комп’ютерний всесвіт, Гламур, Дебют, Шарм, Сальве, Копійочка, Наша ряба; аптека Вестфарм, кіоск Хлібний м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 2-6
вул.Св.Володимира, 2-4
Рожищенський район
1. 9:00-16:00
с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Вишеньки (повністю)
4 КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .
5 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
6 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .
7 ЗТП-380 9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул. Центральна, Квітнева .
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-16 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі
2 ПЛ-10 кВ Л-25-07
Від КР-362 до ЛР-74
КТП-107
КТП-110
КТП-195
КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р- адмінприміщення, клуб, ФОП Мисюк І.Ю., Бойчук В.В. – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора, бригада, пункт прийому молока, церква с.Сомин, Відють
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Березовичі: вул. Локацька, 8-го березня, Садова
2.09:00 – 17:00 Млин, пилорама с. Березовичі
Горохівський район
1.09:00-17:00
с. Підбереззя:
вул. Козятинська
вул. Лемешівська
2.с.Горішнє
09:00-17:00 с.Горішне вул.Молодіжна
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №164
с.Софіївка
09:00-17:00 ПОСП "Україна" Башня
ФОП Солонинка Р.Й. Виробничо-торгова база
с. Софіївка:
вул. Волинська
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Петрово
2. 9:30-17:00
с.Павлівка
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-628 9:00-17:00 Побут
Ковельське Райво
с. Кругель , вул.17 Вересня, вул..Щорса
2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-653 9:00-17:00 Тублікарня
ФОП Горайчук В.П. с.Повурськ, вул.Робітнича,30, вул.Шевченка,3
3. ПЛ – 0,4 кВ ТП-524 9:00-17:00 Побут
РЖКП№1
РЖКП№2
ФОП Смірнов В.М. м.Ковель, вул.Жукова, вул Гончара, вул.Чигиринська, вул.Стуса, вул. Миколайчука
Локачинський район
1. 10:00 – 16:00
смт.Локачі: магазин (Попко), магазин (Шостак), магазин (Свистун), лісгосп, ПТУ, Церква, магазин (Кирило), військомат, Райспоживспілка, магази (Гальчун), магазин (Хвалеба), інкубатор (Остапчук), магазин (Шах), аптека (Волиньфарм), аптека №31, магазин (Зборовський), магази (Максим»юк), ресторан, млин (Зінчук), автостанція, магазин АВС, пожежна, п-ць Дячук, магазин Нова, будинок побуту, хлібзавод, Наш Край. смт.Локачі вул. 1-го Травня, Набережна, Луцька, Степова, Вербова, Підзамче, Грушевського
місто Луцьк
1. 08:00-18:00
ФОП Лізова
Автомийка
Магазин вул. Кривоноса, 23
вул. Заньковецької
вул. І. Богуна
Луцький район
1.9:00-17:00
Милушівське СТ (маг. с. Княгининок), ФОП Калитюк Ю.С, ФОП Білокурець М.А, Княгининівський навч-вих. Комплекс (школа-інтернат), ДП «Центр сертиф.та експ. нас. і садив» (база), ПАТ «Укртелеком», ФОП Куренда А.М, ФОП Ляшук В.П, ФОП Арсенюк С.О, ФОП Воскобойнік І.Л, с. Княгининок контора с/р, буд. культури. c. Княгининок вул. Соборна, Молодіжна, Спортивна, Дружби, Садова, Промислова.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-362 10:00-17:00 ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО» (МТФ-2)
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 Л52-02 від. ЛР-166 09:00-17:00 с.Сильно КрушинецьБудники Гуменці
2 КТП -343 ПЛ-0.4 09:00-17:00 с.Світязь
3 ПЛ-10 Л52-01 ЛР-226 09:00-17:00 с. Заозерне Власюки
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
магазини с. Любешівська Воля вул. Шевченка
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Рудниківська сільська рада (дит. садок), Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин). ФОП Назарчук М.І. с. Рудники
2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 10:00-17:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-431 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-421 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-432.
КТП-372.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Л.Українки, вул.Кривоноса
вул.Жуковського , вул.Полуботка, 19-29, вул.Дольна, вул.Я.Мудрого
вул.Ціолковського, 22-32
пров.Бойка
2 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Комп’ютерний всесвіт, Гламур, Дебют, Шарм, Сальве, Копійочка, Наша ряба; аптека Вестфарм, кіоск Хлібний м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 2-6
вул.Св.Володимира, 2-4
Рожищенський район
1. 9:00-16:00
с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Вишеньки (повністю)
4 КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .
5 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
6 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .
7 ЗТП-380 9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул. Центральна, Квітнева .
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-16 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі
2 ПЛ-10 кВ Л-25-07
Від КР-362 до ЛР-74
КТП-107
КТП-110
КТП-195
КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р- адмінприміщення, клуб, ФОП Мисюк І.Ю., Бойчук В.В. – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора, бригада, пункт прийому молока, церква с.Сомин, Відють
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