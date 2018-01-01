Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 липня

На Волині 19 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Березовичі: вул. Локацька, 8-го березня, Садова2.09:00 – 17:00 Млин, пилорама с. Березовичі1.09:00-17:00с. Підбереззя:вул. Козятинськавул. Лемешівська2.с.Горішнє09:00-17:00 с.Горішне вул.Молодіжна3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №164с.Софіївка09:00-17:00 ПОСП "Україна" БашняФОП Солонинка Р.Й. Виробничо-торгова базас. Софіївка:вул. Волинська1. 9:30-16:30с.Петрово2. 9:30-17:00с.Павлівка1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-628 9:00-17:00 ПобутКовельське Райвос. Кругель , вул.17 Вересня, вул..Щорса2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-653 9:00-17:00 ТублікарняФОП Горайчук В.П. с.Повурськ, вул.Робітнича,30, вул.Шевченка,33. ПЛ – 0,4 кВ ТП-524 9:00-17:00 ПобутРЖКП№1РЖКП№2ФОП Смірнов В.М. м.Ковель, вул.Жукова, вул Гончара, вул.Чигиринська, вул.Стуса, вул. Миколайчука1. 10:00 – 16:00смт.Локачі: магазин (Попко), магазин (Шостак), магазин (Свистун), лісгосп, ПТУ, Церква, магазин (Кирило), військомат, Райспоживспілка, магази (Гальчун), магазин (Хвалеба), інкубатор (Остапчук), магазин (Шах), аптека (Волиньфарм), аптека №31, магазин (Зборовський), магази (Максим»юк), ресторан, млин (Зінчук), автостанція, магазин АВС, пожежна, п-ць Дячук, магазин Нова, будинок побуту, хлібзавод, Наш Край. смт.Локачі вул. 1-го Травня, Набережна, Луцька, Степова, Вербова, Підзамче, Грушевського1. 08:00-18:00ФОП ЛізоваАвтомийкаМагазин вул. Кривоноса, 23вул. Заньковецькоївул. І. Богуна1.9:00-17:00Милушівське СТ (маг. с. Княгининок), ФОП Калитюк Ю.С, ФОП Білокурець М.А, Княгининівський навч-вих. Комплекс (школа-інтернат), ДП «Центр сертиф.та експ. нас. і садив» (база), ПАТ «Укртелеком», ФОП Куренда А.М, ФОП Ляшук В.П, ФОП Арсенюк С.О, ФОП Воскобойнік І.Л, с. Княгининок контора с/р, буд. культури. c. Княгининок вул. Соборна, Молодіжна, Спортивна, Дружби, Садова, Промислова.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-362 10:00-17:00 ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО» (МТФ-2)Любомльський та Шацький райони№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 Л52-02 від. ЛР-166 09:00-17:00 с.Сильно КрушинецьБудники Гуменці2 КТП -343 ПЛ-0.4 09:00-17:00 с.Світязь3 ПЛ-10 Л52-01 ЛР-226 09:00-17:00 с. Заозерне Власюки1. 10:00 – 17:00магазини с. Любешівська Воля вул. Шевченка1. 10:00-17:00Рудниківська сільська рада (дит. садок), Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин). ФОП Назарчук М.І. с. Рудники2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 10:00-17:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-431 - Районний відділ освіти (школа).КТП-421 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-432.КТП-372.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Л.Українки, вул.Кривоносавул.Жуковського , вул.Полуботка, 19-29, вул.Дольна, вул.Я.Мудроговул.Ціолковського, 22-32пров.Бойка2 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Комп’ютерний всесвіт, Гламур, Дебют, Шарм, Сальве, Копійочка, Наша ряба; аптека Вестфарм, кіоск Хлібний м.Нововолинськвул.Винниченка, 2-6вул.Св.Володимира, 2-41. 9:00-16:00с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3 ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Вишеньки (повністю)4 КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .5 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .6 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .7 ЗТП-380 9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул. Центральна, Квітнева .Старовижівський районВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВКТП-16 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі2 ПЛ-10 кВ Л-25-07Від КР-362 до ЛР-74КТП-107КТП-110КТП-195КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р- адмінприміщення, клуб, ФОП Мисюк І.Ю., Бойчук В.В. – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора, бригада, пункт прийому молока, церква с.Сомин, Відють