На Волині вночі горіла літня кухня
Сьогодні, 09:45
У селі Добре Камінь-Каширського району горіла цегляна літня кухня.
Пожежа трапилась 19 липня о 04:42, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Вогонь знищив дах, частково перекриття та електричний бойлер. Пошкоджено перекриття будівлі, меблі, газову плиту та електричну витяжку.
Причина пожежі встановлюється.
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Пожежа трапилась 19 липня о 04:42, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Вогонь знищив дах, частково перекриття та електричний бойлер. Пошкоджено перекриття будівлі, меблі, газову плиту та електричну витяжку.
Причина пожежі встановлюється.
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