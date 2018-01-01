На Волині вночі горіла літня кухня





Пожежа трапилась 19 липня о 04:42, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



Вогонь знищив дах, частково перекриття та електричний бойлер. Пошкоджено перекриття будівлі, меблі, газову плиту та електричну витяжку.



Причина пожежі встановлюється.



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