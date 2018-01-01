Лучанка шукає притулок для яструба, знайденого у дворі
Сьогодні, 09:35
У Луцьку посеред двору жінка знайшла пташеня яструба, яке тимчасово прихистила у своїй квартирі.
Про це користувача Ксенія Стельмах написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook.
Жінка пише, що серед дворів будинків знайшли пташеня яструба, яке ще не вміє, або ж не моде літати. Пернатого хижака нагодували та поки залишили вдома, аде довго бути у квартирі він не зможе Тому жінка питає поради, як вчинити із птахом.
"Можливо, є, хто зможе його доглядати, в потім випустить на волю. Занести у зоопарк варіант але не найкращий. Хочеться, щоб птах прожив на волі своє життя, а не в клітці" - йдеться у дописі. У коментарях жінці радять все таки проконсультуватися із фахівцями із зоопарку, як правильно вчинити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це користувача Ксенія Стельмах написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook.
Жінка пише, що серед дворів будинків знайшли пташеня яструба, яке ще не вміє, або ж не моде літати. Пернатого хижака нагодували та поки залишили вдома, аде довго бути у квартирі він не зможе Тому жінка питає поради, як вчинити із птахом.
"Можливо, є, хто зможе його доглядати, в потім випустить на волю. Занести у зоопарк варіант але не найкращий. Хочеться, щоб птах прожив на волі своє життя, а не в клітці" - йдеться у дописі. У коментарях жінці радять все таки проконсультуватися із фахівцями із зоопарку, як правильно вчинити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку безхатько вбив чоловіка
Сьогодні, 10:14
Лучанка шукає притулок для яструба, знайденого у дворі
Сьогодні, 09:35
У Луцьку перепоховали останки солдата
Сьогодні, 08:02
У маршрутки, яка потрапила у страшну аварію, виявили безліч технічних порушень. ВІДЕО
Сьогодні, 06:35