Лучанка шукає притулок для яструба, знайденого у дворі

У Луцьку посеред двору жінка знайшла пташеня яструба, яке тимчасово прихистила у своїй квартирі.Про це користувачанаписала у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook.Жінка пише, що серед дворів будинків знайшли пташеня яструба, яке ще не вміє, або ж не моде літати. Пернатого хижака нагодували та поки залишили вдома, аде довго бути у квартирі він не зможе Тому жінка питає поради, як вчинити із птахом."Можливо, є, хто зможе його доглядати, в потім випустить на волю. Занести у зоопарк варіант але не найкращий. Хочеться, щоб птах прожив на волі своє життя, а не в клітці" - йдеться у дописі. У коментарях жінці радять все таки проконсультуватися із фахівцями із зоопарку, як правильно вчинити.