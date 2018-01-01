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У Луцьку не рекомендували будувати дім зі складами «за стіною»

У Луцьку не рекомендували будувати дім зі складами «за стіною»
У Луцьку в районі вулиці Наливайка хочуть звести житлову 6-ти поверхівку поблизу складських приміщень.

Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

У ході комісії розглядали питання щодо надання дозволу на коригування проекту детального плану території на вулиці Наливайка. Йшлося про те, що необхідне внесення змін, адже на приватній ділянці хочуть звести багатоквартирний 6-поверховий житловий будинок, який хоче зводити ТОВ «Євробуд».

Перший заступник начальника управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що у районі вулиці Наливайка компанія має приватну ділянку площею півгектара, де розміщений колишній будинок Ремпобутехніки та склади. Компанія має дозвіл на реконструкцію інснуючої 6-ти поверзхової будівлі та двох 8-и поверхівок, однак зараз плани змінилися.

«Ми хочемо змінити призначення частини ділянки для побудови 6-поверхового будинку», - розповів заступник директора по будівництву ТОВ «Завод будівельних конструкцій» Микола Поліщук. Мовляв, є ділянка, поділена на 3 частини, тож на 1 частині хочуть звести 6-поверхівку, а на 2 інших залишити складські приміщення. Цікаво, що компанія вже має дозвіл на 8-ми поверхове будівництво, однак вирішили будувати 6-поверховий будинок та залишити склади.

«Єдина мета в нас забудувати один будинок, а частину залишити під базу», - повторив Поліщук.

Депутати натомість засумнівалися, чи можна будувати житлову багатоповерхівку, «за стіною» якої будуть склади. Тож наразі комісія не рекомендувала сесії надавати дозвіл на коригування плану.

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Теги: будівництво, Євробуд, Луцьк
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