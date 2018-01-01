У Луцьку не рекомендували будувати дім зі складами «за стіною»

У Луцьку в районі вулиці Наливайка хочуть звести житлову 6-ти поверхівку поблизу складських приміщень.Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.У ході комісії розглядали питання щодо надання дозволу на коригування проекту детального плану території на вулиці Наливайка. Йшлося про те, що необхідне внесення змін, адже на приватній ділянці хочуть звести багатоквартирний 6-поверховий житловий будинок, який хоче зводити ТОВ «Євробуд».Перший заступник начальника управління містобудування та архітектурирозповів, що у районі вулиці Наливайка компанія має приватну ділянку площею півгектара, де розміщений колишній будинок Ремпобутехніки та склади. Компанія має дозвіл на реконструкцію інснуючої 6-ти поверзхової будівлі та двох 8-и поверхівок, однак зараз плани змінилися.«Ми хочемо змінити призначення частини ділянки для побудови 6-поверхового будинку», - розповів заступник директора по будівництву ТОВ «Завод будівельних конструкцій» Микола Поліщук. Мовляв, є ділянка, поділена на 3 частини, тож на 1 частині хочуть звести 6-поверхівку, а на 2 інших залишити складські приміщення. Цікаво, що компанія вже має дозвіл на 8-ми поверхове будівництво, однак вирішили будувати 6-поверховий будинок та залишити склади.«Єдина мета в нас забудувати один будинок, а частину залишити під базу», - повторив Поліщук.Депутати натомість засумнівалися, чи можна будувати житлову багатоповерхівку, «за стіною» якої будуть склади. Тож наразі комісія не рекомендувала сесії надавати дозвіл на коригування плану.