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На «Ягодині» у чоловіка вилучили пристрій для крадіжки автівок

На «Ягодині» у чоловіка вилучили пристрій для крадіжки автівок
Прикордонники Луцького загону на «Ягодині» вилучили у чоловіка пристрій для злому сигналізаційного захисту автівок.

Прихований прилад знайшли в автомобілі Volkswagen, що рухався на виїзд з України, - інформує Держприкордонслужба України.

Непомітно вивезти до Польщі кодграббер намагався житель Івано-Франківської області сховавши його в панелі приладів легковика.

За даним фактом було проінформовано співробітників СБУ, по прибуттю яких водія разом з виявленим пристроєм передано для подальших слідчих дій.

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Теги: Ягодин, кодграббер
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