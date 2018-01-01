На «Ягодині» у чоловіка вилучили пристрій для крадіжки автівок





Прихований прилад знайшли в автомобілі Volkswagen, що рухався на виїзд з України, - інформує Держприкордонслужба України.



Непомітно вивезти до Польщі кодграббер намагався житель Івано-Франківської області сховавши його в панелі приладів легковика.



За даним фактом було проінформовано співробітників СБУ, по прибуттю яких водія разом з виявленим пристроєм передано для подальших слідчих дій.

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