На «Ягодині» у чоловіка вилучили пристрій для крадіжки автівок
Сьогодні, 12:05
Прикордонники Луцького загону на «Ягодині» вилучили у чоловіка пристрій для злому сигналізаційного захисту автівок.
Прихований прилад знайшли в автомобілі Volkswagen, що рухався на виїзд з України, - інформує Держприкордонслужба України.
Непомітно вивезти до Польщі кодграббер намагався житель Івано-Франківської області сховавши його в панелі приладів легковика.
За даним фактом було проінформовано співробітників СБУ, по прибуттю яких водія разом з виявленим пристроєм передано для подальших слідчих дій.
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Прихований прилад знайшли в автомобілі Volkswagen, що рухався на виїзд з України, - інформує Держприкордонслужба України.
Непомітно вивезти до Польщі кодграббер намагався житель Івано-Франківської області сховавши його в панелі приладів легковика.
За даним фактом було проінформовано співробітників СБУ, по прибуттю яких водія разом з виявленим пристроєм передано для подальших слідчих дій.
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