Є живі достойні Герої, - атовець про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцька» посмертно
Сьогодні, 12:40
Голова луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський вважає, що присвоєння звання «Почесний громадянин Луцька» посмертно - не на часі.
Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.
«У нас є поняття війни з Росією. У нас війна ще не закінчилася. Сьогодні ми визнаємо 30 людей почесними громадянами. Чи є у вас причини загибелі цих військових? Чи не потрапляють у список ті, хто покінчили з життям самогубством? Можливо, там є ті, хто вживав алкоголь, дебоширив?
Є достойні військовослужбовці, які звільнились з армії через стан здоров’я і померли від хвороб. Ми не проти, аби прийняли це рішення. Але в нас є не гірші живі Герої. Зараз це питання не на часі», - виступив Олег Кобилинський.
Він сказав, що, окрім того, атовці дізналися про винесення питання на сесію «з новин» і на Сході загинуло значно більше лучан, ніж 30.
Депутат Павло Данильчук підтримав виступ Олега Кобилинського. Він наголосив, що потрібно таким чином вшановувати пам’ять полеглих, але представникам міської ради необхідно зустрітися з членами родин загиблих воїнів АТО ГО «Надія» і розібратися з цим питанням.
Не погодились з такою думкою голова комісії Борис Смаль та Микола Дендіберін. За їх словами, не можна плюндрувати пам’ять загиблих, тим паче, що усі вони мають державні нагороди.
«Так сталося, що у нас забувають про загиблих Героїв. І такий крок – нагадування про їх подвиг», - підтримав їх Богдан Богонос.
У підсумку, члени комісії одноголосно підтримали проект рішення і доручили проінформувати громадські організації атовців про розгляд цього питання на сесії, а також провести з ними «круглий стіл».
Окрім того, у список воїнів хочуть додати Олега Твердохліба.
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Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.
«У нас є поняття війни з Росією. У нас війна ще не закінчилася. Сьогодні ми визнаємо 30 людей почесними громадянами. Чи є у вас причини загибелі цих військових? Чи не потрапляють у список ті, хто покінчили з життям самогубством? Можливо, там є ті, хто вживав алкоголь, дебоширив?
Є достойні військовослужбовці, які звільнились з армії через стан здоров’я і померли від хвороб. Ми не проти, аби прийняли це рішення. Але в нас є не гірші живі Герої. Зараз це питання не на часі», - виступив Олег Кобилинський.
Він сказав, що, окрім того, атовці дізналися про винесення питання на сесію «з новин» і на Сході загинуло значно більше лучан, ніж 30.
Депутат Павло Данильчук підтримав виступ Олега Кобилинського. Він наголосив, що потрібно таким чином вшановувати пам’ять полеглих, але представникам міської ради необхідно зустрітися з членами родин загиблих воїнів АТО ГО «Надія» і розібратися з цим питанням.
Не погодились з такою думкою голова комісії Борис Смаль та Микола Дендіберін. За їх словами, не можна плюндрувати пам’ять загиблих, тим паче, що усі вони мають державні нагороди.
«Так сталося, що у нас забувають про загиблих Героїв. І такий крок – нагадування про їх подвиг», - підтримав їх Богдан Богонос.
У підсумку, члени комісії одноголосно підтримали проект рішення і доручили проінформувати громадські організації атовців про розгляд цього питання на сесії, а також провести з ними «круглий стіл».
Окрім того, у список воїнів хочуть додати Олега Твердохліба.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А хто такий Данильчук, де він був в боях, підарас, яке він право, фоткатись їздив,нехай глане батькам хлопця які загинули, але в полон не здалия, не забудь лісу
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