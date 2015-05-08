Є живі достойні Герої, - атовець про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцька» посмертно

Голова луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волинівважає, що присвоєння звання «Почесний громадянин Луцька» посмертно - не на часі.Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.«У нас є поняття війни з Росією. У нас війна ще не закінчилася.. Чи є у вас причини загибелі цих військових? Чи не потрапляють у список ті, хто покінчили з життям самогубством? Можливо, там є ті, хто вживав алкоголь, дебоширив?Є достойні військовослужбовці, які звільнились з армії через стан здоров’я і померли від хвороб. Ми не проти, аби прийняли це рішення. Але в нас є не гірші живі Герої. Зараз це питання не на часі», - виступив Олег Кобилинський.Він сказав, що, окрім того, атовці дізналися про винесення питання на сесію «з новин» і на Сході загинуло значно більше лучан, ніж 30.Депутатпідтримав виступ Олега Кобилинського. Він наголосив, що потрібно таким чином вшановувати пам’ять полеглих, але представникам міської ради необхідно зустрітися з членами родин загиблих воїнів АТО ГО «Надія» і розібратися з цим питанням.Не погодились з такою думкою голова комісіїта. За їх словами, не можна плюндрувати пам’ять загиблих, тим паче, що усі вони мають державні нагороди.«Так сталося, що у нас забувають про загиблих Героїв. І такий крок – нагадування про їх подвиг», - підтримав їхУ підсумку, члени комісії одноголосно підтримали проект рішення і доручили проінформувати громадські організації атовців про розгляд цього питання на сесії, а також провести з ними «круглий стіл».Окрім того, у список воїнів хочуть додати Олега Твердохліба.