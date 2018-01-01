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На Київщині автобус з дітьми з'їхав у кювет

На Київщині автобус з дітьми з'їхав у кювет
Поблизу села Йосипівка Київської області вранці в понеділок, 23 липня, сталася аварія з пасажирським автобусом.

Про це в Facebook повідомила одна з пасажирів автобуса, - пише Корреспондент.

"З'їзд у кювет вранці бадьорить краще за каву. Спасибі, що без жертв, Ecolines", - написала вона.

У коментарях до посту жінка також повідомила, що автобус вилетів у лівий по ходу руху кювет, проїхавши по зустрічній смузі.

"Ми через зустрічну в кювет проскочили", - написала жінка і додала, що в автобусі група дітей їхали на змагання.

Також, за її словами, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося кілька резонансних ДТП. Зокрема, 20 липня масштабна аварія трапилася на 127 кілометрі траси Київ - Чоп. Маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку, внаслідок чого 10 людей загинули, 10 отримали травми.
На Київщині автобус з дітьми з'їхав у кювет

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Теги: аварія, кювет, Київщина
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