На Київщині автобус з дітьми з'їхав у кювет
Сьогодні, 13:09
Поблизу села Йосипівка Київської області вранці в понеділок, 23 липня, сталася аварія з пасажирським автобусом.
Про це в Facebook повідомила одна з пасажирів автобуса, - пише Корреспондент.
"З'їзд у кювет вранці бадьорить краще за каву. Спасибі, що без жертв, Ecolines", - написала вона.
У коментарях до посту жінка також повідомила, що автобус вилетів у лівий по ходу руху кювет, проїхавши по зустрічній смузі.
"Ми через зустрічну в кювет проскочили", - написала жінка і додала, що в автобусі група дітей їхали на змагання.
Також, за її словами, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося кілька резонансних ДТП. Зокрема, 20 липня масштабна аварія трапилася на 127 кілометрі траси Київ - Чоп. Маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку, внаслідок чого 10 людей загинули, 10 отримали травми.
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Про це в Facebook повідомила одна з пасажирів автобуса, - пише Корреспондент.
"З'їзд у кювет вранці бадьорить краще за каву. Спасибі, що без жертв, Ecolines", - написала вона.
У коментарях до посту жінка також повідомила, що автобус вилетів у лівий по ходу руху кювет, проїхавши по зустрічній смузі.
"Ми через зустрічну в кювет проскочили", - написала жінка і додала, що в автобусі група дітей їхали на змагання.
Також, за її словами, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося кілька резонансних ДТП. Зокрема, 20 липня масштабна аварія трапилася на 127 кілометрі траси Київ - Чоп. Маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку, внаслідок чого 10 людей загинули, 10 отримали травми.
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