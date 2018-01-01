На Київщині автобус з дітьми з'їхав у кювет





Про це в Facebook повідомила одна з пасажирів автобуса, - пише



"З'їзд у кювет вранці бадьорить краще за каву. Спасибі, що без жертв, Ecolines", - написала вона.



У коментарях до посту жінка також повідомила, що автобус вилетів у лівий по ходу руху кювет, проїхавши по зустрічній смузі.



"Ми через зустрічну в кювет проскочили", - написала жінка і додала, що в автобусі група дітей їхали на змагання.



Також, за її словами, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом.



Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося кілька



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Йосипівка Київської області вранці в понеділок, 23 липня, сталася аварія з пасажирським автобусом.Про це в Facebook повідомила одна з пасажирів автобуса, - пише Корреспондент "З'їзд у кювет вранці бадьорить краще за каву. Спасибі, що без жертв, Ecolines", - написала вона.У коментарях до посту жінка також повідомила, що автобус вилетів у лівий по ходу руху кювет, проїхавши по зустрічній смузі."Ми через зустрічну в кювет проскочили", - написала жінка і додала, що в автобусі група дітей їхали на змагання.Також, за її словами, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом.Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося кілька резонансних ДТП . Зокрема, 20 липня масштабна аварія трапилася на 127 кілометрі траси Київ - Чоп. Маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку, внаслідок чого 10 людей загинули, 10 отримали травми.

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