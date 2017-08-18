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На Волині «прикрили» нелегальну заправку

На Волині «прикрили» нелегальну заправку
На Волині правоохоронці припинили діяльність підпільної автозаправочної станції в селищі Любешів.

Виявилося, що житель селища міського типу Любешів облаштував на території одного з підприємств незаконну діяльність, пов'язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження, -поідомили у прес-службі волинських фіскалів.

З метою ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету вказана АЗС діяла без будь-яких дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.

Так, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 204 КК України, співробітники податкової міліції Волині на підставі ухвали суду провели огляд на території, де зосереджувалася нелегальна діяльність.

За результатами проведених заходів вилучили 5000 літрів дизельного пального та технологічне обладнання, що забезпечувало його реалізацію.

Наразі встановлюється коло осіб причетних до такої незаконної діяльності.

На Волині «прикрили» нелегальну заправку

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Теги: кримінал, пальне, заправка, АЗС
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