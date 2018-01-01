Розшукують волинянина, який поїхав до дівчини і не повернувся. ФОТО

Дзеника Віктора Панасовича.



Зазначається, що 7-го грудня 2017-го року він поїхав до своєї дівчини і до цього часу його місце перебування невідоме, - пише



Так, 12 грудня 2017 вийшов на зв’язок та повідомив, що в нього все добре і наполягав перетелефонувати матері згодом, однак більше на зв’язок не виходив.



Його прикмети: на вигляд – 27-30 років; високий -180-185 см; статура тіла – повна; чорне волосся.



Характерні особливості: шрам на лівій верхній частині лобної ділянки, шрам на правому вусі, татуювання на правій руці у вигляді абстракції, на лівій руці татуювання у вигляді невідомий знаку.



"Про результати перевірки незалежно від результату просимо повідомити на нашу адресу: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380966430209", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльська поліція розшукує безвісти зниклого 27-річного жителя села ЗабужжяЗазначається, що 7-го грудня 2017-го року він поїхав до своєї дівчини і до цього часу його місце перебування невідоме, - пише Кордон Так, 12 грудня 2017 вийшов на зв’язок та повідомив, що в нього все добре і наполягав перетелефонувати матері згодом, однак більше на зв’язок не виходив.Його прикмети: на вигляд – 27-30 років; високий -180-185 см; статура тіла – повна; чорне волосся.Характерні особливості: шрам на лівій верхній частині лобної ділянки, шрам на правому вусі, татуювання на правій руці у вигляді абстракції, на лівій руці татуювання у вигляді невідомий знаку."Про результати перевірки незалежно від результату просимо повідомити на нашу адресу: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380966430209", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію