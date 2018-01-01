Розшукують волинянина, який поїхав до дівчини і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:30
Любомльська поліція розшукує безвісти зниклого 27-річного жителя села Забужжя Дзеника Віктора Панасовича.
Зазначається, що 7-го грудня 2017-го року він поїхав до своєї дівчини і до цього часу його місце перебування невідоме, - пише Кордон.
Так, 12 грудня 2017 вийшов на зв’язок та повідомив, що в нього все добре і наполягав перетелефонувати матері згодом, однак більше на зв’язок не виходив.
Його прикмети: на вигляд – 27-30 років; високий -180-185 см; статура тіла – повна; чорне волосся.
Характерні особливості: шрам на лівій верхній частині лобної ділянки, шрам на правому вусі, татуювання на правій руці у вигляді абстракції, на лівій руці татуювання у вигляді невідомий знаку.
"Про результати перевірки незалежно від результату просимо повідомити на нашу адресу: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380966430209", - йдеться у повідомлені.
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Зазначається, що 7-го грудня 2017-го року він поїхав до своєї дівчини і до цього часу його місце перебування невідоме, - пише Кордон.
Так, 12 грудня 2017 вийшов на зв’язок та повідомив, що в нього все добре і наполягав перетелефонувати матері згодом, однак більше на зв’язок не виходив.
Його прикмети: на вигляд – 27-30 років; високий -180-185 см; статура тіла – повна; чорне волосся.
Характерні особливості: шрам на лівій верхній частині лобної ділянки, шрам на правому вусі, татуювання на правій руці у вигляді абстракції, на лівій руці татуювання у вигляді невідомий знаку.
"Про результати перевірки незалежно від результату просимо повідомити на нашу адресу: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380966430209", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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