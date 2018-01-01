Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО

На календарі трохи далі за середину липня, а луцькі каштани вже прикрашає жовте листя, яке поволі опадає під ноги.Подекуди луцькі каштани зовсім "вдарилися в листопад", бо на окремих рослинах більшість листя вже має яскраві жовті плями та починає сохнути. Але на це є об'єктивні причини - листкові пластинки вражає каштанова мінуюча міль.Як розповідають у відділі екології Луцькради, шкідник потрапив в Україну наприкінці 90-их років разом із транспортом з Європи - уперше таку міль зафіксували у Закарпатській області. Дуже швидко комаха поширилася на територію всієї Західної України.Очільник відділу екологіїзауважив, що у Луцьку каштанова міль з'явилася понад 10 років тому. Найефективнішим та найбезпечнішим способом бротьби зі шкідником є ін'єкція препаратів у стовбури дерев - він не залежить від погоди, не загрожує оточуючим та має довготривалу дію. У стовбурі роблять отвори, через які спеціальним пістолетом-дозатором вводять інсектицид. Препарат поступово розчиняється у соці, який рухається від кореня по провідних пучках до гілок і листя. Саме там він токсикує тканини, які стають "неїстивними" для гусениці молі.У 2007 році таким способом лікували й луцькі дерева - польська фірма безкоштовно зробила ін'єкції для 10-ти каштанів на вулиці Набережній та 20-ти деревам на Володимирській. Протягом 5-7 наступних років не було проблеми із обробленими рослинами."Міль відкладає яйця на листі, вона розмножується кілька разів на рік. Коли гусінь розвивається, вона просто поїдє листя. Виходить, що листя починає всихати та дійсно раніше опадати", - розповів Гламазда.Наразі у Луцьку зі шкідником не борються, адже випадків, коли міль призвела до всихання дерев, не зафіксували. Натомість ареал шкідника охоплює усе місто."Міль залишається на листках, які опадають, тому їх треба згрібати та вивозити. Бо інакше вона зимує і весною чи влітку з коконів розвиваються нові гусениці", - додав еколог. Тому листя намагаються вивозити, але часом воно залишається "зимувати", наприклад, у дворах. Натомість боротьба зі шкідником була б ефективною лише в глобальних масштабах. Адже якщо вивести міль у якомусь із мікрорайонів, незабаром шкідник знову "перебереться" на дерева із сусіднього."Неприємно, коли листя жовтіє і раніше опадає, але сказати, що це катастрофічно для дерева, не можна", - підсумував Гламазда.