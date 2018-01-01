У Ковелі змагалися тенісисти з усієї країни





До Ковеля з’їхалися понад 50 спортсменів з міст Києва, Львова, Вараша, Луцька, Нововолинська, Любомля, Ковеля, смт Рокитне, - повідомили у ковельській мерії.



У видовищних змаганнях взяли участь майстри спорту. Вдало виступили ковельські тенісисти Олег Шевчук, Ігор Прокопів, Віктор Котов, Володимир Малишевський.



У «турнірі до 25 рейтинг» І місце виборов Олег Шевчук (Ковель), ІІ - Віктор Пахнюк (Рокитне), ІІІ – Руслан Нижник (Рокитне).



Яскраву гру показав майстер спорту Олексій Сарматов (Київ), який у фінальному поєдинку переміг з мінімальним рахунком Дмитра Вахту (Луцьк) і здобув Кубок турніру «Kovel Open».



У парному розряді І місце посіли Олег Шевчук (Ковель) та Дмитро Вахта (Луцьк), ІІ - Олексій Сарматов (Київ) та Станіслав Стельмащук (Луцьк).





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