Райрада на Волині не підтримала звернення про автокефалію







Про це пише



Депутати розглядали питання про підтримку звернення президента до Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Українській Православній Церкві. Озвучив це питання депутат Володимир Голядинець, котрий відзначив, що усі районні ради Волині вже підтримали аналогічне звернення. Депутати ж обласної ради, як повідомила керуюча справами райради Ольга Сахарук, звернення не підтримали, але направили своє аналогічне звернення до Вселенського Патріарха.



Натомість дехто з депутатів не зрозумів, чому саме їхня підтримка зможе зіграти якусь роль у вирішенні цього питання.



«Я є парафіянином УПЦ Московського патріархату, але це не зупинятиме мене в переконаннях мати в Україні незалежну церкву. Та я не можу зрозуміти, як наша підтримка вплине на прийняття рішення Вселенським Патріархом, адже до нього вже направили свої звернення президент України, Верховна Рада, всечесні отці Київського патріархату. Що ми вирішуємо цією підтримкою?» - дивувався депутат Сергій Сидорук.



Свою позицію висловив Анатолій Бубела. Депутат переконаний, що звернення хоч і мало б бути направлене ще 10 років тому, а президентом Порошенком – не тепер, а ще на початку його президентства, його необхідно підтримати хоча б тим, аби встановити історичну справедливість: все-таки християнство першим прийшло на Київські землі, а вже звідти через сотні років - на московські.



«Тому незалежна українська церква має бути, народ має право мати свою церкву!» - переконаний депутат.



«В Конституції України чітко прописано, що держава відокремлена від релігії. Чи маємо ми право влізати в справи духовні?» - питала Ніна Хомич.



«Але ми не держава, ми – представники громади, нас обирали люди», - апелював їй Володимир Голядинець.



У підсумку – рішення не пройшло: відмовилися брати участь у голосуванні або утрималися дев’ятеро депутатів на чолі з головою районної ради Сергієм Карпуком. За – 11 депутатів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Шацької районної ради не підтримали звернення Президента про автокефалію для УПЦ.Про це пише Район. Шацьк Депутати розглядали питання про підтримку звернення президента до Патріархапро надання Томосу про автокефалію Українській Православній Церкві. Озвучив це питання депутат, котрий відзначив, що усі районні ради Волині вже підтримали аналогічне звернення. Депутати ж обласної ради, як повідомила керуюча справами райради, звернення не підтримали, але направили своє аналогічне звернення до Вселенського Патріарха.Натомість дехто з депутатів не зрозумів, чому саме їхня підтримка зможе зіграти якусь роль у вирішенні цього питання.«Я є парафіянином УПЦ Московського патріархату, але це не зупинятиме мене в переконаннях мати в Україні незалежну церкву. Та я не можу зрозуміти, як наша підтримка вплине на прийняття рішення Вселенським Патріархом, адже до нього вже направили свої звернення президент України, Верховна Рада, всечесні отці Київського патріархату. Що ми вирішуємо цією підтримкою?» - дивувався депутатСвою позицію висловив. Депутат переконаний, що звернення хоч і мало б бути направлене ще 10 років тому, а президентом Порошенком – не тепер, а ще на початку його президентства, його необхідно підтримати хоча б тим, аби встановити історичну справедливість: все-таки християнство першим прийшло на Київські землі, а вже звідти через сотні років - на московські.«Тому незалежна українська церква має бути, народ має право мати свою церкву!» - переконаний депутат.«В Конституції України чітко прописано, що держава відокремлена від релігії. Чи маємо ми право влізати в справи духовні?» - питала«Але ми не держава, ми – представники громади, нас обирали люди», - апелював їй Володимир Голядинець.У підсумку – рішення не пройшло: відмовилися брати участь у голосуванні або утрималися дев’ятеро депутатів на чолі з головою районної ради. За – 11 депутатів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію