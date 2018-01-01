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Неповнолітній злодій на Волині обчистив дві крамниці

Неповнолітній злодій на Волині обчистив дві крамниці
У селі Прилісне Маневицького району неповнолітній хлопець обікрав два магазини на 12,6 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, - пишуть Волинські новини.

Посеред ночі неповнолітній підняв ролет, яким було зачинене вікно, та розбив ногою віконне скло в приміщенні магазину «АВС» у селі Прилісне Маневицького району. Проникнувши до крамниці, викрав 10 тисяч гривень, а також вино, карти поповнення рахунку, цигарки та чіпси, чим завдав майнову шкоду обсягом 10,7 тисячі гривень.

Згодом він двічі обікрав інший магазин на 1889 гривень.

Під час досудового розслідування між прокурором та неповнолітнім обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, в якій він визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відтак, суд визнав неповнолітнього винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі, однак на підставі ст.ст. 75, 104 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 2 років він не вчинить нового злочину.


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Теги: крадіжка, Волинь
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