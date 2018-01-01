Скільки коштують «мажорні» номери на Волині





Про це розповів начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко, - пише



«Наприклад, беремо чотири четвірки – це, відповідно до наказу МВС, є платною послугою, яка залежно від набору різних цифр вартує від 6 тисяч 500 гривень до 20 тисяч. Найменш привабливими в нас вважається цифра шість, тобто три нуля шість і чотири шістки коштують 6 500 гривень. Відповідно, найбільш привабливими на Волині є чотири вісімки, сімки та п'ятірки. Чотири сімки та чотири п'ятірки коштують 20 тисяч гривень, чотири вісімки – 10 тисяч», – пояснив він.



«Що стосується індивідуальних номерів, наприклад, різних там «піх», «пух», «жир», «мозг», то ми зобов'язані розробити макет, перевірити, чи напис не містить ненормативної лексики, написи дискримінаційного характеру, зображення Державного Герба України або Державного Прапора України та офіційні назви органів державної влади», – повідомляє Олександр Малашко.



Із його слів, існують такі правила: мінімум три символи, які можуть бути як цифрові, так і літерні, максимум – вісім. Такий номер коштує від 500 до 1000 гривень, залежно від кількості символів: три ми беремо за основу, а далі кожен символ коштує 90 гривень, також беруться кошти за спецпродукцію.



«Тобто вони не є надто дорогими, хоча написи бувають просто абсурдні. На сьогодні ця ейфорія індивідуального виділення пройшла, в основному до нас звертаються фірми, які найчастіше наносять власну назву. Спостерігаючи за настроями і запитами суспільства, роблю висновки, що громадяни стараються особливо не виділятися. І це приємно. Можу сказати, що за минулий рік у нас було лише вісім замовлень індивідуальних номерів і три за цей рік, тобто з кожним роком іде тенденція до спадання», – пояснив Олександр Малашко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Привабливими цифрами для волинських автомобілістів є перша десятка, тобто від трьох нулів один і до трьох нулів дев'ять, а також чотири однакові цифри – вони є платними номерними знаками.Про це розповів начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, - пише Конкурент «Наприклад, беремо чотири четвірки – це, відповідно до наказу МВС, є платною послугою, яка залежно від набору різних цифр вартує від 6 тисяч 500 гривень до 20 тисяч. Найменш привабливими в нас вважається цифра шість, тобто три нуля шість і чотири шістки коштують 6 500 гривень. Відповідно, найбільш привабливими на Волині є чотири вісімки, сімки та п'ятірки. Чотири сімки та чотири п'ятірки коштують 20 тисяч гривень, чотири вісімки – 10 тисяч», – пояснив він.«Що стосується індивідуальних номерів, наприклад, різних там «піх», «пух», «жир», «мозг», то ми зобов'язані розробити макет, перевірити, чи напис не містить ненормативної лексики, написи дискримінаційного характеру, зображення Державного Герба України або Державного Прапора України та офіційні назви органів державної влади», – повідомляє Олександр Малашко.Із його слів, існують такі правила: мінімум три символи, які можуть бути як цифрові, так і літерні, максимум – вісім. Такий номер коштує від 500 до 1000 гривень, залежно від кількості символів: три ми беремо за основу, а далі кожен символ коштує 90 гривень, також беруться кошти за спецпродукцію.«Тобто вони не є надто дорогими, хоча написи бувають просто абсурдні. На сьогодні ця ейфорія індивідуального виділення пройшла, в основному до нас звертаються фірми, які найчастіше наносять власну назву. Спостерігаючи за настроями і запитами суспільства, роблю висновки, що громадяни стараються особливо не виділятися. І це приємно. Можу сказати, що за минулий рік у нас було лише вісім замовлень індивідуальних номерів і три за цей рік, тобто з кожним роком іде тенденція до спадання», – пояснив Олександр Малашко.

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