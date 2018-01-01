вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – парад супергероїв*

У «ПортCity» – парад супергероїв*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» 29 липня відбудеться парад героїв.

"Приходь у костюми супергероя, реєструйся та виграй смартфон від головного спонсора - магазину «Фокстрот»! Найкращі розваги зі справжніми трансформерами Бамбелбі та Оптімус – це буде незабутньо у ТРЦ ПортCity!, - зазначають організатори.

Під час свята буде оголошено переможця конкурсу малюнків на тему «Мій герой». Вже понад 200 дітей прийняли участь. Головний приз – поїздка до Діснейленду. Переможця обируть гості ТРЦ «ПортCity» шляхом голосування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, парад героїв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – парад супергероїв*
Сьогодні, 13:02
На Волині горіло кафе
Сьогодні, 12:46
У Луцьку п'яний водій на «мерсі» врізався у припарковане авто. ФОТО
Сьогодні, 12:23
На Волині затримали крадену в Німеччині новеньку Тoyota
Сьогодні, 12:19
У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини* У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*
25 липень, 10:13
День боулера у ТРЦ «ПортCity»* День боулера у ТРЦ «ПортCity»*
24 липень, 20:22
Шкільний ярмарок у «ПортCity»* Шкільний ярмарок у «ПортCity»*
24 липень, 10:34
У «PremierCity» — освіжаюча новинка* У «PremierCity» — освіжаюча новинка*
20 липень, 19:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» – парад супергероїв*
Сьогодні, 13:02
 0
На Волині горіло кафе
Сьогодні, 12:46
 0
У Луцьку п'яний водій на «мерсі» врізався у припарковане авто. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
На Волині затримали крадену в Німеччині новеньку Тoyota
Сьогодні, 12:19
 0
У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8