У «ПортCity» – парад супергероїв*





"Приходь у костюми супергероя, реєструйся та виграй смартфон від головного спонсора - магазину «Фокстрот»! Найкращі розваги зі справжніми трансформерами Бамбелбі та Оптімус – це буде незабутньо у ТРЦ ПортCity!, - зазначають організатори.



Під час свята буде оголошено переможця конкурсу малюнків на тему «Мій герой». Вже понад 200 дітей прийняли участь. Головний приз – поїздка до Діснейленду. Переможця обируть гості ТРЦ «ПортCity» шляхом голосування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торгово-розважальному центрі «ПортCity» 29 липня відбудеться парад героїв."Приходь у костюми супергероя, реєструйся та виграй смартфон від головного спонсора - магазину «Фокстрот»! Найкращі розваги зі справжніми трансформерами Бамбелбі та Оптімус – це буде незабутньо у ТРЦ ПортCity!, - зазначають організатори.Під час свята буде оголошено переможця конкурсу малюнків на тему «Мій герой». Вже понад 200 дітей прийняли участь. Головний приз – поїздка до Діснейленду. Переможця обируть гості ТРЦ «ПортCity» шляхом голосування.

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