На Волині дощі та зливи заважають продовжити жнива





Наразі господарства області завершили обмолот озимого ріпаку з площі 40,1 тис.га. Цьогоріч зібрали найбільший, за увесь період вирощування культури, врожай — 130 тис тонн із середньою врожайністю 30 ц/га, - пише



На даний час триває обмолот озимої пшениці.



Вчасно вдалося зібрати врожай озимого ячменю та озимого ріпаку горохівському аграрію Василю Щерблюку (ТзОВ «Агропродукт-Горохів», м. Горохів, Волинська область).



«Залишилося зібрати лише озиму пшеницю. Поки не дозволяє цього зробити погода, адже падають рясні дощі. Але нам вдалося зібрати врожай на посівний матеріал. Якби погода сприяла, то для того, аби завершити жнива нам потрібен тиждень», — розповідає Василь Щерблюк.



Не сприяють погодні умови продовженню жнив у ТОВ «Хавест-Агро» (с. Підлозці, Рівненська область). За словами директора господарства Андрія Ясинського, збирання врожаю відбувається не в тому ритмі, у якому хотілося б.



«Дуже заважають погодні умови, адже дощі дуже гальмують жнивну кампанію, впливають на якісні показники культур. Вдалося завершити збирання ріпаку, наразі розпочали молотити пшеницю. Свої корективи вніс і ранній початок жнив, адже вегетативний період зменшився. До прикладу, цвітіння ріпаку відбулося у пришвидшеному темпі за 1,5-2 тижні, хоча мало відбуватися довше», — пояснює аграрій.



Завершили збирання озимого ріпаку і господарства ГК «Вілія». Наразі розпочали обмолот озимої пшениці. За словами головного агронома ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» Ярослава Мазуренка, найбільшою проблемою, з якою довелося зіштовхнутися, стали несприятливі погодні умови.



«Слід відзначити, що цьогоріч нас приємно здивував ріпак. Він себе «компенсував» і ми фактично досягли планової врожайності. А все завдяки тому, що має потужну кореневу систему і зміг протистояти засусі у травні. Звісно, на піщаних ґрунтах врожай отримали менший. Дуже сподіваємося, що погода покращиться, бо ми вже плануємо розпочати посів озимого ріпаку», — каже агроном.



Досить непоганий врожай озимого ріпаку вдалося зібрати господарству ТОВ «П’ятидні». На даний момент триває обмолот озимої пшениці. Але рясні дощі не дають можливості продовжити жнива та впливають якість врожаю.



«Ранній початок жнив жодним чином не вплинув на цьогорічну врожайність. Зима була дуже «м’якою»і пшениця досить добре її перенесла. Можливо, врожай міг би бути трішки кращий, якби не було весняної засухи у травні. Пшениця не змогла розкущитися, через засуху і різкий перехід з низьких температур до високих (відсутня весна). Після того, як вона викинула колосок, недобір вражаю частково компенсувався – кількість зерен в колосі заклалася менша, але завдяки дощу їхня маса збільшилася», — розповідає головний агроном ТОВ «П’ятидні» Роман Цизь.



Розпочали молотити озиму пшеницю у ТОВ «Агросвіт-Волинь» (м. Володимир-Волинський, Волинська область), але жнивній кампанії дуже заважають дощі.



За спостереженнями головного агронома господарства Петра Смика, ранній початок жнив не вплине на врожайність культур.



«Головне — вчасно зібрати врожай, адже якщо дощі затягнуться, то зерно обсиплеться і якість його втратиться», — переконаний аграрій.



Рясні дощі заважають зібрати врожай і господарству СГ ТзОВ «Лище» (с. Лище, Луцький р-н., Волинська область). Хоча, врожай озимого ріпаку вдалося уже зібрати.



«Розпочали обмолот озимої пшениці. Цьогоріч на врожайність вплинула весняна засуха. Ми це помітили зібравши озимий ріпак. Якщо порівняти з минулим роком, то вона знизилася на, приблизно, на 5%, а на озимій пшениці приблизно на 10%. Весною дуже не вистачило вологи для продовження кущення та розвитку рослин. Ще вплинула висока температура. Упродовж квітня випало всього 3 міліметри опадів, а в травні 27 - це дуже мало для Волинського регіону», — каже головний агроном господарства Василь Ференц.



Скаржиться на погоду і агроном СГТзОВ «Городище» (с. Городище, Луцький р-н., Волинська область) Федір Ліштван.



«Озимий ріпак уже змолотили, а пшеницю тільки розпочали. Дуже погана погода, заважає продовжити жнива. Ранній початок жнив може вплинути на врожай, бо відбулося раннє дозрівання культур. Також вплинула і травнева спека, адже температура повітря досягала +30 градусів за цельсієм», — розповідає агроном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рясні дощі та мінливі погодні умови не дозволяють волинським аграріям активно продовжити жнивну кампанію.Наразі господарства області завершили обмолот озимого ріпаку з площі 40,1 тис.га. Цьогоріч зібрали найбільший, за увесь період вирощування культури, врожай — 130 тис тонн із середньою врожайністю 30 ц/га, - пише superagronom.com На даний час триває обмолот озимої пшениці.Вчасно вдалося зібрати врожай озимого ячменю та озимого ріпаку горохівському аграрію(ТзОВ «Агропродукт-Горохів», м. Горохів, Волинська область).«Залишилося зібрати лише озиму пшеницю. Поки не дозволяє цього зробити погода, адже падають рясні дощі. Але нам вдалося зібрати врожай на посівний матеріал. Якби погода сприяла, то для того, аби завершити жнива нам потрібен тиждень», — розповідає Василь Щерблюк.Не сприяють погодні умови продовженню жнив у ТОВ «Хавест-Агро» (с. Підлозці, Рівненська область). За словами директора господарства, збирання врожаю відбувається не в тому ритмі, у якому хотілося б.«Дуже заважають погодні умови, адже дощі дуже гальмують жнивну кампанію, впливають на якісні показники культур. Вдалося завершити збирання ріпаку, наразі розпочали молотити пшеницю. Свої корективи вніс і ранній початок жнив, адже вегетативний період зменшився. До прикладу, цвітіння ріпаку відбулося у пришвидшеному темпі за 1,5-2 тижні, хоча мало відбуватися довше», — пояснює аграрій.Завершили збирання озимого ріпаку і господарства ГК «Вілія». Наразі розпочали обмолот озимої пшениці. За словами головного агронома ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», найбільшою проблемою, з якою довелося зіштовхнутися, стали несприятливі погодні умови.«Слід відзначити, що цьогоріч нас приємно здивував ріпак. Він себе «компенсував» і ми фактично досягли планової врожайності. А все завдяки тому, що має потужну кореневу систему і зміг протистояти засусі у травні. Звісно, на піщаних ґрунтах врожай отримали менший. Дуже сподіваємося, що погода покращиться, бо ми вже плануємо розпочати посів озимого ріпаку», — каже агроном.Досить непоганий врожай озимого ріпаку вдалося зібрати господарству ТОВ «П’ятидні». На даний момент триває обмолот озимої пшениці. Але рясні дощі не дають можливості продовжити жнива та впливають якість врожаю.«Ранній початок жнив жодним чином не вплинув на цьогорічну врожайність. Зима була дуже «м’якою»і пшениця досить добре її перенесла. Можливо, врожай міг би бути трішки кращий, якби не було весняної засухи у травні. Пшениця не змогла розкущитися, через засуху і різкий перехід з низьких температур до високих (відсутня весна). Після того, як вона викинула колосок, недобір вражаю частково компенсувався – кількість зерен в колосі заклалася менша, але завдяки дощу їхня маса збільшилася», — розповідає головний агроном ТОВ «П’ятидні»Розпочали молотити озиму пшеницю у ТОВ «Агросвіт-Волинь» (м. Володимир-Волинський, Волинська область), але жнивній кампанії дуже заважають дощі.За спостереженнями головного агронома господарства, ранній початок жнив не вплине на врожайність культур.«Головне — вчасно зібрати врожай, адже якщо дощі затягнуться, то зерно обсиплеться і якість його втратиться», — переконаний аграрій.Рясні дощі заважають зібрати врожай і господарству СГ ТзОВ «Лище» (с. Лище, Луцький р-н., Волинська область). Хоча, врожай озимого ріпаку вдалося уже зібрати.«Розпочали обмолот озимої пшениці. Цьогоріч на врожайність вплинула весняна засуха. Ми це помітили зібравши озимий ріпак. Якщо порівняти з минулим роком, то вона знизилася на, приблизно, на 5%, а на озимій пшениці приблизно на 10%. Весною дуже не вистачило вологи для продовження кущення та розвитку рослин. Ще вплинула висока температура. Упродовж квітня випало всього 3 міліметри опадів, а в травні 27 - це дуже мало для Волинського регіону», — каже головний агроном господарстваСкаржиться на погоду і агроном СГТзОВ «Городище» (с. Городище, Луцький р-н., Волинська область)«Озимий ріпак уже змолотили, а пшеницю тільки розпочали. Дуже погана погода, заважає продовжити жнива. Ранній початок жнив може вплинути на врожай, бо відбулося раннє дозрівання культур. Також вплинула і травнева спека, адже температура повітря досягала +30 градусів за цельсієм», — розповідає агроном.

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