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Чернівці залишилися без мера

Чернівці залишилися без мера
У Чернівцях міськрада проголосувала за відставку міського голови Олексія Каспрука.

Про це повідомляє ІА ZIK.

За відставку міського голови Чернівців Олексія Каспрука під час таємного голосування 26 липня проголосували 29 депутатів міськради з необхідних 29 голосів.

Не брали участі у голосуванні фракція Блоку Петра Порошенка «Солідарність» та декілька позафракційних депутатів.

Напередодні секретар міськради Василь Продан подав обґрунтування до проекту рішення про відставку міського голови Олексія Каспрука з 17 пунктів на 42 сторінках.

Конфлікт між частиною депутатів міськради та міським головою тривав з місцевих виборів 2015 року, але особливо загострився наприкінці 2017 року після обрання секретарем міськради представника партії «Рідне місто» Василя Продана.

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Теги: політика
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