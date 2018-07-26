Чернівці залишилися без мера

Олексія Каспрука.



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За відставку міського голови Чернівців Олексія Каспрука під час таємного голосування 26 липня проголосували 29 депутатів міськради з необхідних 29 голосів.



Не брали участі у голосуванні фракція Блоку Петра Порошенка «Солідарність» та декілька позафракційних депутатів.



Напередодні секретар міськради Василь Продан подав обґрунтування до проекту рішення про відставку міського голови Олексія Каспрука з 17 пунктів на 42 сторінках.



Конфлікт між частиною депутатів міськради та міським головою тривав з місцевих виборів 2015 року, але особливо загострився наприкінці 2017 року після обрання секретарем міськради представника партії «Рідне місто» Василя Продана.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях міськрада проголосувала за відставку міського головиПро це повідомляє ІА ZIK За відставку міського голови Чернівців Олексія Каспрука під час таємного голосування 26 липня проголосували 29 депутатів міськради з необхідних 29 голосів.Не брали участі у голосуванні фракція Блоку Петра Порошенка «Солідарність» та декілька позафракційних депутатів.Напередодні секретар міськрадиподав обґрунтування до проекту рішення про відставку міського голови Олексія Каспрука з 17 пунктів на 42 сторінках.Конфлікт між частиною депутатів міськради та міським головою тривав з місцевих виборів 2015 року, але особливо загострився наприкінці 2017 року після обрання секретарем міськради представника партії «Рідне місто» Василя Продана.

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