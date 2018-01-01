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Масова бійка у міськраді: 50 затриманих. ВІДЕО

Масова бійка у міськраді: 50 затриманих. ВІДЕО
У міськраді Конотопа на Сумщині під час сесії виникла масова бійка між прихильниками чинного мера і його опонентами. 50 осіб затримано.

Про це повідомляє СК ГУНП в Сумській області.

Поліція запевняє, що успішно розборонила конфліктуючі сторони. Але під час цього постраждали четверо правоохоронців.

За інформацією поліції, під час засідання між прихильниками і противниками мера періодично виникали словесні перепалки і бійки. Поліцейські стали між сторонами стіною.

«У результаті правоохоронцям довелося вжити превентивних заходів і вивести із залу 50 найбільш активних порушників порядку і доставити їх до поліції», – розповів заступник начальника ГУНП області Олег Кузьмінков.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.



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Теги: бійка
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