Масова бійка у міськраді: 50 затриманих. ВІДЕО

У міськраді Конотопа на Сумщині під час сесії виникла масова бійка між прихильниками чинного мера і його опонентами. 50 осіб затримано.Про це повідомляє СК ГУНП в Сумській області.Поліція запевняє, що успішно розборонила конфліктуючі сторони. Але під час цього постраждали четверо правоохоронців.За інформацією поліції, під час засідання між прихильниками і противниками мера періодично виникали словесні перепалки і бійки. Поліцейські стали між сторонами стіною.«У результаті правоохоронцям довелося вжити превентивних заходів і вивести із залу 50 найбільш активних порушників порядку і доставити їх до поліції», – розповів заступник начальника ГУНП областіНа місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.