Вишиванки і велосипеди: у волинському місті влаштували спортивний пробіг. ФОТО
Сьогодні, 01:15
У Володимирі-Волинському чимало містян взяли участь у традиційному велопробізі у вишиванках. Таким чином тут вже не вперше організовують акцію, приурочену до Дня міста.
Велопробіг відбувся 29 липня. Стартувала та фінішувала колона велосипедистів на площі Героїв міста. Учасників велопробігу назбиралося більше 160-ти, - пише БУГ.
Серед них було і багато дітей, взяли участь у велопробізі навіть цілими родинами. Довжина дистанції, яку довелося подолати велосипедистам – 10 кілометрів.
Велопробіг – це вже традиція святкування Дня міста. Захід проводиться для популяризації здорового способу життя.
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Велопробіг відбувся 29 липня. Стартувала та фінішувала колона велосипедистів на площі Героїв міста. Учасників велопробігу назбиралося більше 160-ти, - пише БУГ.
Серед них було і багато дітей, взяли участь у велопробізі навіть цілими родинами. Довжина дистанції, яку довелося подолати велосипедистам – 10 кілометрів.
Велопробіг – це вже традиція святкування Дня міста. Захід проводиться для популяризації здорового способу життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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