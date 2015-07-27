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Вишиванки і велосипеди: у волинському місті влаштували спортивний пробіг. ФОТО

Вишиванки і велосипеди: у волинському місті влаштували спортивний пробіг. ФОТО
У Володимирі-Волинському чимало містян взяли участь у традиційному велопробізі у вишиванках. Таким чином тут вже не вперше організовують акцію, приурочену до Дня міста.

Велопробіг відбувся 29 липня. Стартувала та фінішувала колона велосипедистів на площі Героїв міста. Учасників велопробігу назбиралося більше 160-ти, - пише БУГ.

Серед них було і багато дітей, взяли участь у велопробізі навіть цілими родинами. Довжина дистанції, яку довелося подолати велосипедистам – 10 кілометрів.

Велопробіг – це вже традиція святкування Дня міста. Захід проводиться для популяризації здорового способу життя.

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Теги: велопробіг, Володимир-Волинський
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