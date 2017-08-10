Волинський сільський голова обвінчався. ФОТО
Сьогодні, 08:49
Сільський голова села Дерно Олександр Гуч обвінчався зі своєю дружиною Вікторією.
Фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала Анна Луцюк.
«Гоп за молодих!» – підписала світлини Анна.
Нагадаємо, 20 лютого на Майдані у Києві снайпер поранив Олександра в ліву ногу. Пегас (таке його псевдо) лікувався спочатку у Києві, а з 7 березня — у Єрусалимській лікарні «Хадасса». Була дуже складна операція, тривалий реабілітаційний період. З Ізраїлю він повернувся вже на своїх ногах.
А восени 2015 року Олександр Гуч переміг на виборах голови у рідному Дерно. У 2016 році Олександр був удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
Ківерчанка Вікторія Романчук навчалася у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва, що на Івано–Франківщині. На Майдан дівчина приїжджала чотири рази. Спочатку працювала волонтером, згодом записалася до «Волинської сотні». Під час протистояння 18 лютого під її ногами вибухнула граната, осколки якої згодом витягували лікарі.
На тілі дівчини було 50 рваних ран.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала Анна Луцюк.
«Гоп за молодих!» – підписала світлини Анна.
Нагадаємо, 20 лютого на Майдані у Києві снайпер поранив Олександра в ліву ногу. Пегас (таке його псевдо) лікувався спочатку у Києві, а з 7 березня — у Єрусалимській лікарні «Хадасса». Була дуже складна операція, тривалий реабілітаційний період. З Ізраїлю він повернувся вже на своїх ногах.
А восени 2015 року Олександр Гуч переміг на виборах голови у рідному Дерно. У 2016 році Олександр був удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
Ківерчанка Вікторія Романчук навчалася у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва, що на Івано–Франківщині. На Майдан дівчина приїжджала чотири рази. Спочатку працювала волонтером, згодом записалася до «Волинської сотні». Під час протистояння 18 лютого під її ногами вибухнула граната, осколки якої згодом витягували лікарі.
На тілі дівчини було 50 рваних ран.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві жорстоко вбили 16-річну дівчину
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 30 липня
Сьогодні, 09:00
Волинський сільський голова обвінчався. ФОТО
Сьогодні, 08:49
На Волині вилучили фальсифікат вартістю 370 тисяч гривень
Сьогодні, 08:34