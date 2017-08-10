Волинський сільський голова обвінчався. ФОТО

Сільський голова села Дернообвінчався зі своєю дружиноюФото на своїй сторінці у Facebook опублікувала«Гоп за молодих!» – підписала світлини Анна.Нагадаємо, 20 лютого на Майдані у Києві. Пегас (таке його псевдо) лікувався спочатку у Києві, а з 7 березня — у Єрусалимській лікарні «Хадасса». Була дуже складна операція, тривалий реабілітаційний період. З Ізраїлю він повернувся вже на своїх ногах.А восени 2015 року Олександр Гуч переміг на виборах голови у рідному Дерно. У 2016 році Олександр був удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня.Ківерчанка Вікторія Романчук навчалася у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва, що на Івано–Франківщині. На Майдан дівчина приїжджала чотири рази. Спочатку працювала волонтером, згодом записалася до «Волинської сотні». Під час протистояння 18 лютого під її ногами вибухнула граната, осколки якої згодом витягували лікарі.На тілі дівчини було 50 рваних ран.