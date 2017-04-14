На луцькій автостанції пограбували чоловіка

У Луцьку ківерчанин пограбував мешканця Любешівського району.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У суботу в Луцьку 29-річний житель Ківерцівського району шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном 26-річного мешканця Любешівського району, чим завдав потерпілому збитку більш як на 3 тис. грн.Інцидент трапився на території автостанції Луцька. Чоловік шляхом обману та зловживання довірою, під приводом перегляду медіа-файлів, заволодів телефоном 26-річного волинянина та не повернув його власнику.Потерпілий звернувся з відповідною заявою до правоохоронців. Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 29-річний мешканець Ківерцівського району.За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, обмеженням волі строком до трьох років.