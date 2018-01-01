У чотирьох водоймах на Волині виявили кишкову паличку
Сьогодні, 16:09
У воді на 4 волинських пляжах зафіксоване мікробне забруднення, тобто виявлені лактопозитивні кишкові палички.
Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 19-26 липня,- йдеться на сайті МОЗ України.
Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:
- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. -Ковель, р. Турія, водосховище
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок
- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче
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Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 19-26 липня,- йдеться на сайті МОЗ України.
Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:
- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. -Ковель, р. Турія, водосховище
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок
- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче
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