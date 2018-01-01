У чотирьох водоймах на Волині виявили кишкову паличку





Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 19-26 липня,- йдеться на сайті



Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:



- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія



- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. -Ковель, р. Турія, водосховище



- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок



- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У воді на 4 волинських пляжах зафіксоване мікробне забруднення, тобто виявлені лактопозитивні кишкові палички.Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 19-26 липня,- йдеться на сайті МОЗ України Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. -Ковель, р. Турія, водосховище- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче

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