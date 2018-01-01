вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чотирьох водоймах на Волині виявили кишкову паличку

У чотирьох водоймах на Волині виявили кишкову паличку
У воді на 4 волинських пляжах зафіксоване мікробне забруднення, тобто виявлені лактопозитивні кишкові палички.

Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 19-26 липня,- йдеться на сайті МОЗ України.

Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:

- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія

- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. -Ковель, р. Турія, водосховище

- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок

- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водойми, купання, кишкові палички
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чотирьох лелек щодня підкормлює сім'я у селі на Волині
Сьогодні, 16:43
У Володимирі збудують спортмайданчик за майже 2 мільйони
Сьогодні, 16:34
У чотирьох водоймах на Волині виявили кишкову паличку
Сьогодні, 16:09
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Повідомили, коли поховають Рому Гальчика
Сьогодні, 15:28
Схожі новини
Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному
25 липень, 21:36
Медики дозволили купатися в Турії Медики дозволили купатися в Турії
19 липень, 08:32
Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм
10 липень, 17:45
У Луцьку в Кічкарівських ставках – масова загибель риби У Луцьку в Кічкарівських ставках – масова загибель риби
10 липень, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Саганюк мені тепер руку не подає, бо я йому свято зіпсував», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі
Сьогодні, 16:48
 0
Чотирьох лелек щодня підкормлює сім'я у селі на Волині
Сьогодні, 16:43
 0
У Володимирі збудують спортмайданчик за майже 2 мільйони
Сьогодні, 16:34
 0
У чотирьох водоймах на Волині виявили кишкову паличку
Сьогодні, 16:09
 0
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8