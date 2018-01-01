В Одесі через кавуни – стрілянина з пораненими
Сьогодні, 03:14
В Одесі стався конфлікт між двома продавцями баштанних культур та двома автомобілістами, який закінчився стріляниною.
Про це повідомили в СК ГУНП Одещини.
Один із водіїв вистрілив у торговців кавунами з травматичної зброї: один із них отримав поранення в руку, інший – незначне поранення вуха.
За попередніми даними, конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу – це заважало проїзду.
Обидва водії втекли з місця події, проте незабаром поліція затримала їх.
Вирішується питання про відкриття провадження за попередньою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).
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Про це повідомили в СК ГУНП Одещини.
Один із водіїв вистрілив у торговців кавунами з травматичної зброї: один із них отримав поранення в руку, інший – незначне поранення вуха.
За попередніми даними, конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу – це заважало проїзду.
Обидва водії втекли з місця події, проте незабаром поліція затримала їх.
Вирішується питання про відкриття провадження за попередньою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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