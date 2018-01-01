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В Одесі через кавуни – стрілянина з пораненими

В Одесі через кавуни – стрілянина з пораненими
В Одесі стався конфлікт між двома продавцями баштанних культур та двома автомобілістами, який закінчився стріляниною.

Про це повідомили в СК ГУНП Одещини.

Один із водіїв вистрілив у торговців кавунами з травматичної зброї: один із них отримав поранення в руку, інший – незначне поранення вуха.

За попередніми даними, конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу – це заважало проїзду.

Обидва водії втекли з місця події, проте незабаром поліція затримала їх.

Вирішується питання про відкриття провадження за попередньою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).


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Теги: стрілянина
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