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Курс валют у Луцьку на 1 серпня

Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.725, а продаж - 27.048.

Євро при купівлі становить - 31.148, при продажу - 31.843.

Курс російського рубля: купівля - 0.381, продаж - 0.440.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.743, продаж - 7.400.

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Теги: курс валют, Луцьк
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