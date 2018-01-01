На «Устилузі» у чоловіка в автівці знайшли холодну зброю
Сьогодні, 10:38
У пункті пропуску «Устилуг» у Володимир-Волинському районі в 43-річного жителя міста Рівне правоохоронці вилучили ніж.
Ніж, який зовні схожий на холодну зброю, знаходився у багажному віділенні в автомобілі Volkswagen, - інформує ГУНП у Волинській області.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Ніж, який зовні схожий на холодну зброю, знаходився у багажному віділенні в автомобілі Volkswagen, - інформує ГУНП у Волинській області.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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