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На «Устилузі» у чоловіка в автівці знайшли холодну зброю

На «Устилузі» у чоловіка в автівці знайшли холодну зброю
У пункті пропуску «Устилуг» у Володимир-Волинському районі в 43-річного жителя міста Рівне правоохоронці вилучили ніж.

Ніж, який зовні схожий на холодну зброю, знаходився у багажному віділенні в автомобілі Volkswagen, - інформує ГУНП у Волинській області.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.


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Теги: ніж, поліція, Устилуг
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