На «Устилузі» у чоловіка в автівці знайшли холодну зброю





Ніж, який зовні схожий на холодну зброю, знаходився у багажному віділенні в автомобілі Volkswagen, - інформує ГУНП у Волинській області.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Устилуг» у Володимир-Волинському районі в 43-річного жителя міста Рівне правоохоронці вилучили ніж.Ніж, який зовні схожий на холодну зброю, знаходився у багажному віділенні в автомобілі Volkswagen, - інформує ГУНП у Волинській області.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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