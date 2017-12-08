Відтепер з Ягодина курсує потяг до Хелма





Нагадаємо, раніше охочим потрапити у це польське місто швидкісним експресом доводилося сідати у Ковелі, - пише



“У Ягодин поїзд прибуває о 9.22 год., вартість квитка до Хелма — 190 грн. На зворотному шляху поїзд відправляється з Ягодина о 20.38. Ним можна доїхати до Рівного (за 98 грн.), Здолбунова (за 102 грн.). У Рівне поїзд прибуває о 23.40, у Здолбунів — о 0.08. Для порівняння: заїхати до Рівного автобусом коштувало б 180 гривень. Уточню: в той час як до Хелма є можливість їхати кожного дня, то до Рівного та Здолбунова поки що можна буде добиратися тільки по суботах і неділях, з вересня кількість днів додадуть”, — розповідає начальник станції Ягодин Микола Бришко.



Також на станції є можливість придбати квитки на цей поїзд і до Ковеля. Щоправда, коштуватиме це 78 гривень, відтак, автобусом буде значно дешевше, а приміським поїздом — ще дешевше: 12 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 1 серпня, на станції Ягодин відкрито продаж квитків і посадку до Хелма.Нагадаємо, раніше охочим потрапити у це польське місто швидкісним експресом доводилося сідати у Ковелі, - пише Кордон “У Ягодин поїзд прибуває о 9.22 год., вартість квитка до Хелма — 190 грн. На зворотному шляху поїзд відправляється з Ягодина о 20.38. Ним можна доїхати до Рівного (за 98 грн.), Здолбунова (за 102 грн.). У Рівне поїзд прибуває о 23.40, у Здолбунів — о 0.08. Для порівняння: заїхати до Рівного автобусом коштувало б 180 гривень. Уточню: в той час як до Хелма є можливість їхати кожного дня, то до Рівного та Здолбунова поки що можна буде добиратися тільки по суботах і неділях, з вересня кількість днів додадуть”, — розповідає начальник станції ЯгодинТакож на станції є можливість придбати квитки на цей поїзд і до Ковеля. Щоправда, коштуватиме це 78 гривень, відтак, автобусом буде значно дешевше, а приміським поїздом — ще дешевше: 12 гривень.

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