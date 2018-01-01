«Нова луцька атракція», – депутат про залишки поваленого дерева в центрі міста





Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Луцькради Павло Данильчук.



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"Нова луцька атракція на головній пішохідній вулиці міста. На різдвяні свята можна ще й ілюмінацією прикрасити. Все для людей", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку "потролили" залишки дерева, яке нещодавно завалилося на вулиці Лесі Українки.Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Луцькради"Нова луцька атракція на головній пішохідній вулиці міста. На різдвяні свята можна ще й ілюмінацією прикрасити. Все для людей", - йдеться у дописі.

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