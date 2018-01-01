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«Нова луцька атракція», – депутат про залишки поваленого дерева в центрі міста

«Нова луцька атракція», – депутат про залишки поваленого дерева в центрі міста
У Луцьку "потролили" залишки дерева, яке нещодавно завалилося на вулиці Лесі Українки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Луцькради Павло Данильчук.

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"Нова луцька атракція на головній пішохідній вулиці міста. На різдвяні свята можна ще й ілюмінацією прикрасити. Все для людей", - йдеться у дописі.




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Теги: дерево, злива, Луцьк
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