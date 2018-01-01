«Нова луцька атракція», – депутат про залишки поваленого дерева в центрі міста
Сьогодні, 12:16
У Луцьку "потролили" залишки дерева, яке нещодавно завалилося на вулиці Лесі Українки.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Луцькради Павло Данильчук.
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"Нова луцька атракція на головній пішохідній вулиці міста. На різдвяні свята можна ще й ілюмінацією прикрасити. Все для людей", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Луцькради Павло Данильчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У центрі Луцька завалилося дерево. ФОТО
"Нова луцька атракція на головній пішохідній вулиці міста. На різдвяні свята можна ще й ілюмінацією прикрасити. Все для людей", - йдеться у дописі.
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